Le poète Frankétienne, importante figure haïtienne, est mort

Fils d’une jeune mère violée par un Américain, il est élevé dans un milieu rural principalement créolophone, avant de s'immerger dans la langue française en arrivant à Port-au-Prince. Celui qui a embrassé une carrière d’enseignant avant de devenir directeur d’école fréquente dans les années 1960 le groupe Haïti Littéraire.

Avec Jean-Claude Fignolé et René Philoctète, il co-fonde le mouvement littéraire du Spiralisme. Caractérisé par une structure narrative non linéaire, inspirée par les théories du Nouveau Roman français et les écrits de James Joyce, il vise à représenter la complexité et la fragmentation de l'expérience haïtienne, explorant les thèmes de l'identité, du chaos et de la résistance face à l'oppression socio-politique.

Un auteur à l'avant-garde

Frankétienne a été un auteur prolifique - plus de quarante ouvrages-, traitant de la pauvreté et de la complexité de l’existence humaine, à travers le prisme de sa réalité.

Il est notamment l’auteur de Dezafi, premier roman écrit et publié en créole haïtien en 1975. Des œuvres telles que Ultravocal (1972) et Mûr à crever (1968), reflètent la tragédie et la résilience du peuple haïtien, exposant les réalités brutales de l'exode forcé et de la tyrannie.

Son ouvrage le plus célèbre, L'Oiseau schizophone, paru en 1996, est souvent cité comme un chef-d’œuvre du roman haïtien moderne. Un texte qui a solidifié sa réputation en tant qu'écrivain d'avant-garde, jouant avec la langue et la structure narrative pour mieux refléter la fragmentation de son pays.

Plus récemment, il a publié Chaophonie en 2014 chez Mémoire d'Encrier, une exploration de la cacophonie urbaine et sociale haïtienne, et, trois ans après, La Marquise sort à cinq heures, paru chez Vents d'ailleurs. Il a par ailleurs été peintre et acteur.

Malgré la répression politique, il a choisi de rester en Haïti pour y écrire et lutter, s'engageant notamment pour l'éducation et la culture, à travers ses nombreuses initiatives pour promouvoir la littérature et l'art. L'UNESCO l’a reconnu comme artiste pour la paix en 2010, saluant son travail en tant qu’ambassadeur de sa culture.

Il a par ailleurs été ministre de la Culture sous la présidence de Leslie F. Manigat et, en reconnaissance de son apport à la francophonie, a été fait Commandeur des Arts et des Lettres en juin 2010. En juin 2021, il a reçu le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française, récompensant son œuvre pour la promotion de la langue française.

