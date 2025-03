À trois, on saute : Thelma et Louise, sur une péniche en Belgique

Comment raconter une forme de misère sociale ? La teinter d’une énergie féroce et d’un humour décapant. Le roman suit Marie et Rachel, deux femmes en marge de la société qui transforment leur errance en une aventure bohème, oscillant entre survie, solidarité et éclats de rébellion.

Habitant une vieille péniche amarrée en Belgique, elles arpentent les rues, croisent des figures interlopes et transgressent sans scrupules les règles imposées par un monde qui ne leur fait pas de place. En somme, petits larcins et combines pour s'en sortir

Bourlard excelle dans l’art de capturer la crudité du quotidien avec un style incisif et nerveux. Ses phrases courtes et percutantes peignent un univers où la débrouille est érigée en art de vivre, où chaque geste, chaque rencontre est une tentative de rester debout malgré l’adversité.

EXTRAIT - À trois, on saute, de Charlotte Bourlard

Leur quotidien est rythmé par des arnaques, des fuites, des rencontres et des moments de grâce, où la violence sociale est désamorcée par la fantaisie et l’absurde. Loin d’un misérabilisme convenu, l’autrice met en scène ses héroïnes avec une liberté insolente et une vitalité rageuse, contournant les attentes morales et narratives traditionnelles.

Entre road-movie existentiel et chronique sociale, le roman s’attarde sur les marges de la société avec un regard sans fard mais non dénué de tendresse. Rachel, simple d’esprit, et Marie, protectrice et roublarde, forment un duo qui défie les conventions, refusant la pitié et imposant leur propre logique.

À paraître ce 6 mars.