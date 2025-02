Aussi intense que les vastes plaines américaines

Tous deux ont aimé sa mère et voient en Billy, sinon un fils, du moins un héritier. Entre son aspiration à la liberté et sa quête d’identité, il se retrouve plongé dans un western à la fois tragique et périlleux, aussi rude et intense que les vastes plaines américaines.

Après La Femme à l’étoile, Anthony Pastor signe un nouveau western, deuxième volet de son triptyque américain.

Les éditions Casterman nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1973, Anthony Pastor a fait ses débuts dans le roman graphique chez l’An 2 et Actes Sud. Son premier album, Ice Cream (2006), a reçu le label « attention talent » de la FNAC, et Castilla Drive a été récompensé du prix SNCF du polar à Angoulême en 2013.

Il rejoint le catalogue Casterman en 2015 avec Le Sentier des reines, suivi de La Vallée du diable et de sa série d’anticipation No War. En 2023, son western La Femme à l’étoile a conquis aussi bien le public que la critique. Il vit et travaille à Avignon.

