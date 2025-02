« Les grands magasins sont bien plus que de simples lieux de vente. Ils sont le reflet de leur époque, un fait de civilisation. » Cette phrase illustre parfaitement l’ambition du livre La Saga des Grands Magasins, qui retrace l’évolution de ces temples du commerce, de leur naissance au XIXᵉ siècle jusqu’aux défis contemporains.

Nés avec l’ère industrielle, ces édifices spectaculaires ont redéfini l’urbanisme et l’expérience d’achat. Plus qu’un simple modèle économique, ils incarnent un véritable art de vivre, combinant architecture grandiose, marketing novateur et mise en scène du shopping. Coupoles lumineuses, escaliers majestueux et façades ornées illustrent cette volonté d’émerveillement, de la Samaritaine aux Galeries Lafayette.

Le livre met en lumière la diffusion mondiale du modèle, d’Harrods à Macy’s, tout en soulignant les mutations qu’il a subies face à la concurrence des centres commerciaux et du e-commerce. Autrefois symboles de modernité, ces enseignes doivent aujourd’hui se réinventer pour survivre.

Car, comme le rappelle l’ouvrage, « le grand magasin n'est jamais une simple boutique, il est un univers ». Plus qu’un lieu d’achat, il est un espace de culture, de loisirs et d’innovation. Un patrimoine à préserver et à célébrer.

L'exposition La Saga des grands magasins se tient jusqu'au 6 avril 2025 à la Cité de l'architecture. Si vous ne pouvez vous y rendre, ce magnifique catalogue d'exposition, publié en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine et Grand Palais Rmn Éditions, saura vous faire voyager dans le temps et l'espace de ces monuments.