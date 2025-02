Comment saboter le fascisme ? Un guide de la CIA ressurgit à l'ère Trump  

Déclassifié par la CIA en 2008, ce texte détaille des techniques visant à transformer des individus ordinaires en opérateurs téléphoniques agaçants, gestionnaires inefficaces, et autres ouvriers d’usine maladroits... En d’autres termes, à leur apprendre l’art du travail mal fait...

Du sabotage pour tous

Ce texte, qui avait initialement pour objectif d’affaiblir l’ennemi nazi en perturbant l’organisation du travail, est récemment devenu l’un des ouvrages les plus consultés sur Project Gutenberg, une plateforme open source de livres électroniques du domaine public.

En seulement une semaine, en janvier, il est devenu le cinquième livre le plus lu du site, avec près de 60.000 consultations, se classant juste derrière un certain Roméo et Juliette. Il a été téléchargé 315.487 fois ces 30 derniers jours...

Rédigé sous la supervision de William "Wild Bill" Donovan, chef de l’Office of Strategic Services (OSS) – l’agence qui inspira plus tard la création de la CIA –, le guide s’ouvre sur un principe : le sabotage peut être pratiqué par n’importe quel citoyen, sans équipement particulier et avec un minimum de risques.

Inspiré de l’efficacité des saboteurs citoyens qui, à travers l’Europe, s’opposaient au régime nazi, l'OSS entendait les aider à perfectionner leurs méthodes, à les rendre moins détectables, et à encourager leur multiplication. « La pratique généralisée du sabotage simple harassera et démoralisera les administrateurs et la police ennemis », peut-on notamment lire.

Parmi les propositions, on retrouve également des actes de violence physique et de destruction, comme provoquer des incendies, inonder des entrepôts ou briser des outils... Le guide suggère par ailleurs des « dispositifs généraux pour baisser le moral et créer de la confusion », qui incluent : « Agir stupidement », « être aussi irritable et querelleur que possible sans vous mettre en difficulté », ou encore « pleurer et sangloter de manière hystérique à chaque occasion, surtout lorsque vous êtes confronté à des fonctionnaires gouvernementaux »...

Un guide militaire conçu pour semer le chaos discret dans les administrations et industries ennemies, qui se retrouve aujourd’hui propulsé sur le devant de la scène numérique, suscitant un intérêt inattendu à l'ère Trump...

Peut-être parce qu'une main-d’œuvre composée de millions de personnes, outre-Atlantique, est aujourd’hui sommée de prouver sa « loyauté », contrainte de travailler sous l’autorité de l’homme le plus riche du monde (Elon Musk), invitée à accepter une indemnité de départ, et dont les emplois ont été régulièrement dénigrés.

Ces travailleurs ont également dû revenir précipitamment en présentiel, ont été empêchés de dépenser des fonds, forcés de désactiver des fonctionnalités essentielles destinées à aider les plus démunis, et contraints de supprimer des années de travail, notamment en éliminant les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion de leurs entreprises...

Ci-dessous quelques autres idées, partagées par 404Media...

« Insistez pour faire tout par les 'canaux' officiels. Ne permettez jamais de raccourcis pour accélérer les décisions. »

« Soulevez des problèmes non pertinents aussi souvent que possible. »

« Marchandez sur les formulations précises des communications, des procès-verbaux, des résolutions. »

« Mécomprenez les ordres. Posez des questions sans fin ou engagez-vous dans une longue correspondance à leur sujet. Chicanez sur ces ordres lorsque vous le pouvez. »

« Lors de l'attribution des tâches, commencez toujours par signer les travaux non importants. Veillez à ce que les tâches importantes soient assignées à des travailleurs inefficaces ou à des machines défectueuses. »

« Pour diminuer le moral et avec lui, la production, soyez agréable avec les travailleurs inefficaces ; donnez-leur des promotions non méritées. Discriminez les travailleurs efficaces ; plaignez-vous injustement de leur travail. »

« Organisez des conférences quand il y a des travaux plus critiques à faire. »

« Multipliez les papiers de manière plausible. »

« Faites des erreurs dans les quantités de matériel lorsque vous copiez des commandes. Confondez des noms similaires. Utilisez de mauvaises adresses. »

« Travaillez lentement. Réfléchissez aux moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires sur votre poste. »

« Faites semblant que les instructions sont difficiles à comprendre et demandez à ce qu'elles soient répétées plus d'une fois. Ou faites semblant d'être particulièrement anxieux de faire votre travail, et harcelez le contremaître avec des questions inutiles. »

« Embrouillez l'administration de toutes les manières possibles. Remplissez les formulaires de manière illisible pour qu'ils doivent être refaits ; faites des erreurs ou omettez des informations demandées dans les formulaires. »

Elon Musk, à la tête du département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), a récemment annoncé 16 milliards de dollars d’économies, dont 8 milliards issus de l’annulation d’un contrat entre l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) – l’agence fédérale en charge du contrôle de l’immigration et des douanes aux États-Unis – et D&G Support Services, une société prestataire de services.

Ce contrat devait financer des services de soutien technique et de programmation pour le bureau diversité et droits civiques de l’ICE. Or, selon une enquête du New York Times, il ne valait en réalité que 8 millions de dollars et non 8 milliards, comme annoncé par le DOGE.

CNN explique que ce chiffre pourrait correspondre à un budget maximal théorique sur plusieurs années, jamais réellement dépensé. Face aux critiques, le DOGE a discrètement mis à jour son site, révisant l’économie à 8 millions de dollars.

