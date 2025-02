L'École de l'Anthropocène de retour à Lyon en mars

Les impacts de ces changements sont palpables à travers des catastrophes récentes telles que les inondations à Valence en Espagne, le cyclone Chido à Mayotte, et les incendies à Los Angeles, soulevant des questions critiques sur l’habitabilité des régions affectées.

Le festival, qui bénéficie de l'organisation conjointe de l’École urbaine de Lyon, Cité Anthropocène, et October Octopus depuis sa création en 2019, rassemble scientifiques, citoyens, universitaires, et acteurs des sphères politique, économique, associative et artistique. Ces participants travaillent ensemble pour documenter ces phénomènes, comprendre leurs interactions complexes, et engager des actions concrètes pour l'adaptation, la réparation, et la transition vers des solutions durables.

L'événement vise à co-construire une culture du changement global qui alimente le débat démocratique sur les décisions nécessaires pour l'avenir. Le programme de cette année inclut trois soirées spéciales, treize masterclasses, divers séminaires et ateliers, des balades urbaines et des projections de films.

La soirée d'ouverture du festival intitulée « Le pire n’est jamais certain : Contre-récits pour un monde réellement désirable » se déroulera en présence de Michel Feher, Kaoutar Harchi et Sanaa Saitouli, avec une animation par Nora Hamadi.

La deuxième soirée, « De la beauté, encore ! », offrira lectures, performances et musique avec Edie Blanchard, Sabrina Da Silva Medeiros, Yana Dombrowsky M’Baye, Raphaëlle Guidée, Olivier Hamant, Naomi Lulendo, Léo Magnin, Juliette Rousseau, Vahan Soghomonian et Géraldine Mosna-Savoye. La troisième soirée sera consacrée à l'Amazonie, avec la projection de Quand mon monde était plus monde, suivie d'un entretien avec Déborah Danowski animé par Nicolas Celnik, et un dialogue entre Eduardo Viveiros de Castro et Patrick Boucheron, orchestré par Julie Clarini.

Parmi les invités du festival figurent Laurent Bonneau (auteur BD), Patrick Boucheron (historien), Armêla Braun (Métropole de Lyon), Jennifer Buyck (professeure d'urbanisme), Jérémy Camus (vice-président, Métropole de Lyon), Pierre Cornu (historien), Florence Cortat Roller (éditrice, designer graphique), Marianne Coudert (Convention des Entreprises pour le Climat), Matthieu Coumoul Llamas (naturaliste), Sara De.Gouy (designeuse d'espace), Nicola Delon (architecte), Vianney Delourme (journaliste), Antoine Fenoglio (designer), Nina Girardot (illustratrice), Laurent Graber (architecte), Pierre Houssais (Métropole de Lyon), Alban Jamin (enseignant, auteur), Isabelle Michallet (professeure de droit), Marcela Mussi (ingénieure industrielle, psychanalyste), Benjamin Pradel (sociologue), Marta Segarra (philosophe), Philippe Somnolet (photographe), Charles Stépanoff (anthropologue), Ludivine Stock (autrice BD), Bertrand Stofleth (photographe), Simon Teyssou (architecte), Antoine Trollat (architecte), et Béatrice Vessiller (vice-présidente, Métropole de Lyon)...

