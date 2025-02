Aux États-Unis, les aides à la création ne riment plus avec la diversité

Par un décret présidentiel publié le 20 janvier 2025, Donald Trump a mis fin aux politiques en faveur de la « diversité, de l'équité et de l'inclusion » (DEI), qu'il désigne comme des « programmes discriminatoires contraints, illégaux et immoraux ». D'un trait de plume, le 47e président des États-Unis a supprimé les mesures destinées à assurer la diversité des profils au sein de l'administration, mais aussi les efforts des politiques publiques pour améliorer l'égalité des chances.

Ce geste a l'avantage, pour Donald Trump et son entourage, de revenir sur l'action de Joe Biden, son prédécesseur, qui avait pris le décret 13985, sur ce même sujet, en 2021, mais aussi de correspondre à ses objectifs politiques et idéologiques. Le démantèlement des politiques en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion fait en effet partie des obsessions de l'Heritage Foundation, laboratoire d'idées de l'extrême droite et du libéralisme, qui a pratiquement écrit le programme de Trump.

La suppression des politiques en faveur de la « diversité, de l'équité et de l'inclusion » (DEI) a des conséquences sur l'ensemble des politiques publiques de l'État fédéral. Parmi celles-ci, les aides à la création apportées par la National Endowment for the Arts (NEA), agence fédérale spécialisée dans la culture.

Elle attribue notamment plusieurs dizaines de millions de dollars d'aides publiques à diverses organisations culturelles et artistiques, à des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, mais aussi à des artistes, notamment des auteurs et des traducteurs. Les bourses d'écriture de l'organisation permettent ainsi aux auteurs de développer leurs œuvres dans de meilleures conditions, et les orientations induites par les politiques de la DEI atténuaient les inégalités d'accès aux secteurs créatifs.

La liberté artistique en jeu

L'agence fédérale américaine, indépendante, s'est pliée au décret présidentiel quelques jours après sa signature par le président Trump. Le 6 février, la NEA a annoncé « de nouvelles règles pour les bourses destinées aux projets artistiques » et la suppression du programme « Challenge America », spécifiquement orienté en direction des « groupes, communautés ou zones géographiques ayant été historiquement défavorisés par l'aide publique ».

Dans une présentation des règles en vigueur pour l'attribution des subventions, diffusée le 18 février dernier, Michelle Hoffmann, directrice de l'éducation artistique au sein de la NEA depuis août 2023, a détaillé quelques-unes de ces obligations.

« En accord avec le décret du président, la NEA ne soutiendra pas des projets qui comportent des activités relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Les candidats doivent certifier qu'ils ne mettront en œuvre aucun programme de promotion de la DEI qui irait à l'encontre des lois anti-discriminatoires, y compris des programmes hors du champ du projet soutenu par la NEA », explique-t-elle.

De telles règles sonnent évidemment le glas de la liberté artistique des candidats, puisqu'elles s'appliquent même aux œuvres hors du champ de la subvention versée par la NEA. Ajoutons que tout bénéficiaire des subventions fédérales signe un engagement de conformité (Assurance of Compliance), qui l'oblige légalement à en respecter les termes.

L'imprécision des termes, comme toujours dans les affaires de censure, joue par ailleurs contre la liberté d'expression : les œuvres évoquant le racisme, le sexisme, les inégalités économiques ou sociales sont potentiellement toutes concernées. Les thématiques liées à la sexualité, et plus particulièrement à l'identité sexuelle, ramenées à la « théorie du genre » par l'administration Trump, sont aussi dans le collimateur.

« L'obédience nourrit l'autoritarisme »

Plus de 450 artistes, dont des poètes et des dramaturges, ont fait parvenir un courrier à la NEA en invitant l'agence à revenir sur ces changements. « Nous sommes conscients du fait que nos collègues de la NEA sont dans une position difficile. Peut-être espèrent-ils pouvoir continuer leur travail en faisant ces compromis. Mais abandonner nos valeurs n'est pas envisageable, et cela ne nous protégera pas. L'obédience nourrit l'autoritarisme », indiquent-ils.

Elizabeth Auclair, une porte-parole de la NEA, a expliqué que le courrier n'avait pas encore été reçu, ce 18 février, mais que l'agence devait « respecter la loi » avant tout. Autrement dit, cela ressemble fort à une fin de non-recevoir pour les artistes.

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà tenté de s'opposer aux missions de la NEA, cette fois en s'attaquant à son budget, mais le Congrès américain s'y était opposé. Ce deuxième mandat est bien différent, puisque le président républicain bénéficie d'un champ beaucoup plus dégagé, presque sans aucun contre-pouvoir.

Dans le domaine artistique toujours, Donald Trump s'est assuré le contrôle du John F Kennedy Center for the Performing Arts, un important centre culturel de Washington, situé non loin de la Maison-Blanche. Le président a limogé tous les membres du conseil d'administration nommés par Biden, avant de se faire élire à sa tête, une première pour un président américain.

Photographie : les portraits de Donald Trump et son vice-président, JD Vance (Liam Enea, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com