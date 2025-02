Des textes perdus du mathématicien Apollonius retrouvés

Dans ce manuscrit arabe, se trouvent deux livres inédits du grec. Du savant, seuls les quatre premiers livres des Coniques étaient accessibles aux savants européens durant la Renaissance. La découverte des livres cinq et sept a été possible grâce à Jacob Golius, orientaliste et mathématicien néerlandais du XVIIe siècle, rapporte Phys.org.

Une histoire des échanges culturels

Au cours de ses voyages au Moyen-Orient, ce dernier, célèbre pour son lexique Arabo-Latin, a acquis près de deux cents manuscrits pour l'Université de Leyde, parmi lesquels celui qui contient les inédits d'Apollonius de Perga.

Le mathématicien de l'antiquité a fortement influencé l'ancienne Europe, grâce à ses travaux sur les sections coniques, où il a introduit les termes ellipse, parabole et hyperbole. Ses théories ont également exploré les mouvements planétaires et ont été largement étudiées et commentées jusqu'à la Renaissance, jouant un rôle crucial dans le développement de l'algèbre et la géométrie.

Cette découverte a été présentée dans un ouvrage collectif, Prophètes, poètes et savants, publié par Les Presses de l'Université de Leyde. Il explore les premières interactions des Néerlandais avec les manuscrits arabes, débuté au XVIIe siècle.

L'ouvrage propose un focus particulier sur plusieurs disciplines scientifiques, notamment la cosmographie, l'astronomie, les mathématiques, la zoologie, la botanique et la planétologie. L'œuvre du célèbre cosmographe musulman Ibn Muhammad al-Qazwini, Ajaib al-Makhluqat wa Khraib al-Mawjudat (Merveilles des Créations et Raretés des Êtres Existant), est notamment mise en avant. L'encyclopédie couvre une vaste gamme d'êtres, allant de simples insectes jusqu'à des animaux exotiques enveloppés de mystère et de légendes...

Le volume explore plus généralement les avancées scientifiques arabes du Moyen Âge, illustrées par des manuscrits datant du XIe au XIVe siècle. Il révèle notamment comment les savants musulmans ont résolu une complexe énigme géométrique grecque avec cinq siècles d'avance sur l'Europe, en s'appuyant sur le Livre des Perfections. Un autre manuscrit montre leur capacité à déterminer avec exactitude les coordonnées de 160 villes, utilisant le système « abjad » pour encoder numériquement.

Dans le système abjad utilisé pour le calcul numérique, chaque lettre de l'alphabet arabe représente une valeur : « alif » équivaut à 1, « baa » à 2, jusqu'à 9, puis les lettres suivantes marquent les dizaines jusqu'à 100, et continuent jusqu'à 1000.

Un vaste champ à explorer

Bien que les manuscrits détiennent un trésor de connaissances, ils restent largement sous-exploités. Wilfred de Graaf, coordinateur de l'éducation à l'Université d'Utrecht, confirme que seule une fraction des collections de manuscrits arabes et islamiques a fait l'objet d'études approfondies. Il explique que cette lacune est due à un déficit de chercheurs en Occident compétents dans les langues orientales telles que l'arabe, le persan et le turc, essentielles pour l'analyse de la majorité des manuscrits islamiques.

Mesut Idriz, professeur de civilisation islamique à l'Université de Sharjah, complète : « L'étude des manuscrits islamiques exige des connaissances spécialisées, englobant la paléographie, le contexte historique, l'expertise linguistique et la spécialisation scientifique—des domaines qui sont souvent sous-développés parmi les chercheurs et les universitaires contemporains. »

Wilfred de Graaf nuance néanmoins : « En Occident, il y a un intérêt pour la tradition scientifique islamique, non seulement parce qu'elle est cruciale pour le développement de la science en Europe entre les XIe et XIVe siècles, mais aussi en raison de la nature intrinsèque de ses contributions. »

À partir des manuscrits arabes des Bibliothèques de l'Université de Leyde, une équipe de scientifiques occidentaux a conduit un atelier à l'Université de Sharjah aux Émirats Arabes Unis en janvier 2025. L'objectif était d'enseigner aux participants comment les savants arabes et musulmans utilisaient l' « abjad », qui s'appuie sur l'alphabet arabe, un script écrit de droite à gauche.

Outre l'Université de Leyde, d'autres institutions européennes, comme la British Library ou la Bibliothèque Nationale de France, abritent des milliers de manuscrits arabes, persans et ottomans, sources pour les chercheurs comme trésors historiques.

