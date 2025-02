Charlie, quand ça leur chante : Aurel magistral quand il s'énerve  

En posant la question à une bande de toutologues qui étaient probablement les moins bien placés pour y répondre, le résultat ne fut pas des plus brillants. En réaction à cette question, Aurel, dessinateur de presse à travers vents et marées, nous offre une brillante démonstration. En 32 pages Charlie, quand ça leur chante dézingue les néo-réacs et leur sinistre collusion avec le pouvoir politique et médiatique.

La collection « Paroles » aux éditions Futuropolis est un espace de liberté proposé aux bédéistes pour publier de courts pamphlets. Après la diatribe de Joe Sacco l'automne dernier pour dénoncer l'hypocrisie américaine face au comportement d'Israël à Gaza, le débat revient en France avec ce deuxième titre, qui prend le temps de montrer dans quelle situation inconfortable se trouvent depuis plus de dix ans les dessinateurs de presse.

L'esprit est un animal en mouvement

Si l'on comprend rapidement qu'Aurel a été pressé par le temps et qu'il ne s'est pas donné pour mission de nous éblouir par des métaphores graphiques puissantes ou de nous en mettre plein la vue, on saisit d'emblée que le sujet est non seulement brûlant à ses yeux, mais que l'enjeu est vital, dans tous les sens du terme.

D'abord parce qu'il a coûté la vie à Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski (pour ne citer que les dessinateurs), mais ensuite parce que l'une des conséquence très concrète des évolutions de la dernière décennie est que la survie matérielle du dessin de presse est rendue presque impossible, faute de supports pour publier, de budget, de soutien, de liberté réelle d'expression.

Et c'est alors qu'Aurel déploie son raisonnement soigneusement réfléchi, où il démontre que l'agonie de son métier n'a pas pour origine la prétendue censure exercée par les religions ou les jeunes générations trop sensibles, mais les rengaines réactionnaires chantées sur tous les médias à pleins poumons par les professionnels de la droitisation des idées, parmi lesquels figure en bonne place Philippe Val, ancien directeur de rédaction de Charlie Hebdo.

Raisonner pour mieux résonner

La beauté et la force de ce très court essai dessiné est de laisser entrevoir une porte de sortie à l'enlisement actuel du dessin de presse. Si les derniers supports de publication ne baissent pas les bras (ou ne ferment pas boutique) et continuent à soutenir les dessinateurs de presse, la confrontation entre la pratique de ces derniers et les nouvelles générations de lecteurs, plus éveillées, plus alertes sur bien des sujets que les générations précédentes, forcera les auteurs à repenser leurs dessins, leurs caricatures.

Et ce, non pas pour les affadir ou les édulcorer, mais pour les adapter aux nouveaux cadres de diffusion, aux nouveaux publics, aux nouveaux esprits. Le pire, si l'on suit le raisonnement d'Aurel, ce serait d'accepter la muselière que les réactionnaires et les aboyeurs d'extrême-droite tentent de leur imposer... au nom de la liberté de ne penser que comme eux.

Un exercice très pratique, déjà, pour permettre la rencontre sur ces questions compliquées, serait de faire lire ce petit pamphlet par des paire d'yeux de différentes générations et de les inviter à discuter à chaud, une fois la dernière page refermée.

À n'en pas douter, le débat serait intéressant et les échanges d'idées un peu plus constructifs que ceux des plateaux de télé. Et, dans tous les cas, une lecture en classe serait hautement recommandable. Après tout, l'esprit Charlie est entré au programme.

Par Nicolas Ancion

