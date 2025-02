India Song, de Marguerite Duras, à redécouvrir en musique

Lea Maria Fries, jeune chanteuse et compositrice suisse, transforme la littérature en mélodie. Avec son nouveau single, nommé India Songs, elle réinterprète l’œuvre homonyme de l’écrivaine Marguerite Duras.

Une inspiration théâtrale

Publiée pour la première fois en 1973, cette pièce de théâtre était elle-même inspirée de son roman Le Vice-Consul, publié quelques années plus tôt, en 1966. Sur son nouvel écrit, elle reprend les mêmes thèmes et personnages : une histoire d’amour vécue aux Indes, dans les années 30.

Anne-Marie Stretter, épouse de l’ambassadeur de France, est une femme énigmatique et fascinante, qui attire de nombreux hommes, dont un vice-consul de Lahore, éperdu de désir. En toile de fond, une deuxième histoire s’écrit : une horreur où famine et lèpre s’entrelacent, noyées dans l’humidité suffocante et pestilentielle de la mousson.

Une adaptation « à voir avant de mourir »

Deux ans après sa publication, India Song est adapté par l’autrice au cinéma. L’œuvre déconstruit les codes narratifs classiques, en dissociant l’image et le son. Ainsi, les personnages à l’écran restent souvent silencieux, tandis que des voix off narrent leurs pensées et dialogues. Un des nombreux choix qui font que cette œuvre appartient au cinéma expérimental.

La même année, il a été récompensé par le prix de l’Association française des cinémas d’art et d’essai, et a obtenu le Grand prix de l’Académie du cinéma. Son héritage continue d’influencer des générations d’artistes aujourd’hui, et figure dans le livre 1001 Movies You Must See Before You Die, de Steven Jay Schneider, où il est décrit comme un « poème de rêve elliptique plutôt qu’une narration linéaire ».

Une musique imprègne le film, qui en porte d'ailleurs le nom. Marguerite Duras signe ici les paroles d’une chanson sur une composition originale de Carlos d'Alessio, conçue spécialement pour India Song.

La mélodie emprunte des accents à « Softly, as in a Morning Sunrise », extrait de l'opérette The New Moon, ainsi qu'à l’interprétation d’Elvis Presley de « Blue Moon », de Richard Rodgers et Lorenz Hart. Pour donner voix à ce morceau, l’écrivaine choisit son amie Jeanne Moreau, actrice et chanteuse.

Apporter une « touche personnelle »

« Quelle œuvre magnifique ! Je voulais lui rendre hommage tout en y apportant ma touche personnelle », confie l’artiste sur son compte Instagram. « Pour moi, qui suis originaire de Suisse alémanique, ce n’était pas facile de me l’approprier. Je l’ai joué au piano, regardé le film sans son... Je voulais y apporter ma touche personnelle », poursuit-elle.

Après s’être exilée quelque temps dans une maison au centre de la France avec son producteur Julien Herné, le titre est né accompagné de l’accordéoniste Vincent Peirani. Cette réinterprétation sonore s’inscrit dans la démarche artistique de Lea Maria Fries, qui vise à explorer des répertoires variés et à revisiter des pièces emblématiques avec une perspective nouvelle.

Son album complet, Cleo, sortira le 4 avril prochain sur toutes les plateformes de streaming. En attendant, il est possible d’écouter ses derniers singles, dont Witch’s Broom, qui s’intégrera également dans l’album.

