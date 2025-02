Au Cachemire, le pouvoir indien vise des librairies musulmanes

En quelques jours, depuis ce vendredi 14 février, une douzaine de librairies ont été perquisitionnées par les autorités indiennes, d'abord à Srinagar, une des capitales du Jammu-et-Cachemire. Les opérations ont ensuite été étendues au reste de ce territoire, disputé entre l'Inde, le Pakistan et la Chine.

D'après la police de Srinagar, 668 livres ont été saisis lors de ces visites au sein des établissements, elles-mêmes basées « sur des informations fondées au sujet de la vente et de la distribution clandestine d'une littérature promouvant l'idéologie d'une organisation interdite ».

Selon les informations recueillies par The Guardian, une large majorité des ouvrages confisqués par la police est signée par Sayyid Abul Ala Maududi (1903-1979). Ce théologien pakistanais islamiste, fondamentaliste, s'est dressé contre la colonisation britannique au Pakistan dans les années 1940, se présentant comme un partisan de la création d'un État islamique, qu'il place au cœur du projet d'un parti politique, Jamaat-i-Islami.

Mort en 1979, il a laissé plus d'une centaine d'ouvrages derrière lui, ainsi qu'un héritage particulièrement sensible sur l'administration d'un État religieux totalitaire fondé sur l'islam, supposant notamment l'application de la charia. Une figure particulièrement sulfureuse, tout autant que son parti, qui s'impliqua largement aux côtés de l'armée pakistanaise pour réprimer l'insurrection des rebelles bengalis lors de la guerre de libération du Bangladesh, en 1971.

En 2016, l'exécution de Motiur Rahman Nizami, leader du parti au moment des événements de 1971, pour crimes de guerre avait replongé le Bangladesh dans ce conflit précédant sa naissance, racontait alors FranceInfo : 3 millions de personnes auraient été tuées lors de la guerre de libération, et des milliers de femmes violées.

Nationalisme contre islamisme

Malgré cet historique, les titres de Sayyid Abul Ala Maududi et les autres ouvrages saisis par la police sont « publiés en toute légalité » et disposent d'un numéro ISBN valide, affirme le parti Jamaat-i-Islami, qui assure que les opérations sont « injustes, inconstitutionnelles et en violation des droits fondamentaux ».

Des responsables du parti soulignent que, « si le gouvernement a des soupçons concernant la sécurité intérieure, nous sommes totalement prêts à coopérer dans le cadre d'une enquête ». En 2019, les autorités indiennes ont fait du parti Jamaat-e-Islami une « association illégale » pour une période de cinq ans. Toujours populaire au Pakistan, le parti Jamaat-i-Islami est aussi présent en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka et au Cachemire, donc.

Ce dernier territoire est le théâtre d'une lutte âpre entre des mouvements autonomistes ou indépendantistes et le pouvoir indien. Depuis plusieurs décennies, les populations musulmanes de ce territoire s'estiment persécutées par les autorités et Narendra Modi, le Premier ministre indien, a instrumentalisé le sort de ces terres à l'occasion des élections législatives de 2019. Il promettait alors de supprimer le statut d'autonomie spécial du Jammu-et-Cachemire, une décision validée par la Cour suprême indienne fin 2023, indiquait Courrier international.

Le geste s'inscrivait dans la rhétorique nationaliste de Narendra Modi, dont les accents sont particulièrement anti-musulmans et xénophobes. L'organisation non gouvernementale Amnesty International, en septembre 2024, dénonçait le recours à « des lois antiterroristes draconiennes du pays pour intimider les voix dissidentes qui critiquent la situation dans le territoire de Jammu-et-Cachemire ».

« Les autorités indiennes recourent à des restrictions arbitraires et à des mesures punitives pour créer un climat de peur dans le territoire de Jammu-et-Cachemire. Toute personne qui ose s’exprimer — que ce soit pour critiquer le gouvernement ou défendre les droits humains —, s’expose à une répression de ses droits à la liberté d’expression et d’association, et ne peut plus se déplacer librement à l’intérieur ni à l’extérieur du pays », déclarait alors Aakar Patel, président du conseil exécutif d’Amnesty International Inde.

Photographie : Une librairie musulmane à Srinagar, à Jammu-et-Cachemire, en 2010 (Kriis Liao, CC BY-NC-ND 2.0) et Narendra Modi, le Premier ministre indien, en 2018 (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

