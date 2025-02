Break of Dawn, l'adaptation d'un manga de Tetsuya Imai au cinéma

Tomoyuki Kurokawa réalise la version animée du manga de Tetsuya Imai, dont les œuvres restent inédites en France à ce jour. Le scénario, qui s'appuie sur le manga de Tetsuya Imai, a été signé par Dai Satō, scénariste du jeu vidéo Resident Evil: Revelations et de plusieurs épisodes de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

L'animation du long-métrage a été assurée par les équipes du studio Zero-G, fondé en juin 2011 par Hiroshi Negishi.

Tomoyuki Kurokawa, le réalisateur, a dernièrement signé l'adaptation animée de Dead Dead Demon's Dededededestruction d'Inio Asano, manga publié en France par Kana dans une traduction de Thibaud Desbief.

