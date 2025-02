La sélection du Prix Québec-France Marie-Claire-Blais 2025

Depuis vingt ans, le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense annuellement un auteur, ou une autrice français(e) pour son premier roman. En 2024, le choix du jury s’était porté sur Céline Righi pour son ouvrage Berline, paru en mai 2022 aux Éditions du Sonneur.

Alors, qui lui succédera cette année ? Une chose est sûre : il s’agit de l’un des 11 noms inscrits dans la première liste dévoilée par le jury, sur référence du Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval en Mayenne. Sans plus tarder, en voici le détail :

Les enfants de la crique, de Rémi Baille (Le bruit du monde)

Du même bois, de Marion Fayolle (Gallimard)

Rapatriement, de Eve Guerra (Grasset)

Échappées, de Manon Jouniaux (Grasset)

Le tissu de crin, de Jennifer Kerner (Mercure de France)

Amok mon père, de Gurvan Kristanadjaja (Philippe Rey)

Caméra obscura, de Gwénaelle Lenoir (Julliard)

Sisyphe, de Donatien Leroy (Inculte)

L’oiseau des Français, de Yasmina Liassine (Sabine Wespieser)

Peau rouge, de Gyslain Ngueno (L’oiseau parleur)

Une si moderne solitude, de Léna Pontgelard (Le Panseur)

Le jury de présélection, composé de Louise Bourget, Hélène Caron Larouche et Christine Otis, retiendra au printemps 2025 trois finalistes parmi les 11 écrivains en lice. La décision finale reviendra ensuite aux comités de lecture des Associations du Réseau Québec-France/francophonie, rassemblant une centaine de passionnés de littérature à travers le Québec.

À LIRE – Le second Prix littéraire des Sciences Po révèle sa sélection

Le ou la lauréate sera dévoilé(e) en avril, et recevra le certificat du Prix, accompagné d’une bourse de 2000 $, avant d’entamer une tournée de promotion dans plusieurs régions du Québec. Cette distinction est rendue possible grâce au soutien financier du Consulat général de France à Québec, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, des Associations Québec-France ainsi que de divers partenaires.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com