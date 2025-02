Un magnat autrichien tente de s'acheter Bond, James Bond

Josef Kleindienst, fondateur du groupe immobilier Kleindienst Group, particulièrement actif aux Émirats arabes unis, tente de récupérer plusieurs marques déposées autour de 007 à son propre compte. Comme le révèle The Guardian, le magnat a ouvert plusieurs démarches en ce sens au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Ces procédures en nullité et en déchéance s'appuient plus sur l'absence revendiquée d'un « usage sérieux » des marques déposées en question. « La législation prévoit qu’une marque de l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne dans les cinq ans suivant son enregistrement. En outre, l’usage ne peut être interrompu pendant plus de cinq ans », précise à ce sujet l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Kleindienst vise les marques suivantes : James Bond Special Agent 007, James Bond 007, James Bond, James Bond: World of Espionage et même la phrase iconique du personnage (au cinéma) : « Bond, James Bond. »

Il a toutefois circonscrit certains domaines où l'usage de ces marques déposées, selon lui, n'a pas été « sérieux » au Royaume-Uni et dans l'Union européenne : les « modèles de véhicules », les « programmes informatiques et les BD numériques », l'« édition numérique » ou même le « design », ce qui inclut la restauration, les bars à cocktails ou encore l'hébergement.

Évidemment, ce dernier domaine est le plus intéressant pour le groupe de Josef Kleindienst, qui s'est notamment investi dans la construction d'un complexe pour ultra-riches réparti sur six îles artificielles au large de Dubaï, nommé « Heart of Europe »... Même Blofeld n'aurait pas osé en rêver.

Bataille juridique

Les procédures en nullité et en déchéance ont été ouvertes le 27 janvier dernier, du côté de l'Union européenne, précise The Guardian, qui suppose que celles du côté britannique s'inscrivent dans la même temporalité.

Les marques déposées et droits d'exploitation de James Bond sont actuellement la propriété de Danjaq, une société américaine, et d'Eon, société de production britannique codirigée par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

« Après le dépôt des procédures, Danjaq a deux mois pour assurer sa défense », a expliqué Mark Caddle, avocat au sein du cabinet Withers & Rogers, au Guardian. « Si Danjaq souhaite conserver ces marques, elle devra engager une action auprès de l'Office de l'Union européenne pour démontrer qu'elle a utilisé James Bond dans les domaines contestés au cours des cinq dernières années. »

S'il entend mettre le personnage et ses caractéristiques au service de ses îles pour milliardaires, Josef Kleindienst devra aussi s'assurer que les marques ne sont pas protégées aux Émirats arabes unis, ce qui parait peu probable. Le bureau chargé de la propriété intellectuelle sur place n'est pas particulièrement transparent, et il est difficile de savoir si les avocats du magnat autrichien ont entamé, ici aussi, des démarches similaires.

Dans tous les cas, Danjaq et Eon risquent de ne pas laisser filer leur agent fétiche sans résistance...

Photographie : Daniel Craig en James Bond dans Mourir peut attendre (2021)

