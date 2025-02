Mont Sainte-Odile : quand les légendes deviennent meurtrières

Le récit démarre fort : Emma, jeune femme, participe à un rite nocturne insolite sur les flancs du mont Sainte-Odile. Vêtue d'une tenue préhistorique, les yeux bandés et la bouche muselée, elle suit un groupe de randonneurs vers un site sacré. La légende évoque une « porte temporelle », mythe transmis par son père, historien obnubilé par cet endroit. Ce qui devait être un simple jeu initiatique bascule dans l'horreur. Une fois le promontoire atteint, Emma constate une disparition.

En parallèle, l'inspectrice Maggy Muser et son compagnon, le médecin légiste Édouard Genvier, profitent d'une escapade romantique en Alsace. Leurs vacances prendront une sinistre tournure lorsqu'ils découvrent un cadavre tout frais... dans une tombe mérovingienne : une jeune femme, vêtue d'une peau de bête, le cœur arraché. Une idée ?

Mandaté en renfort, l'inspecteur Thomas Michaelis doit résoudre cette affaire tout en dissimulant à sa hiérarchie sa relation avec la détective privée Acame, qui refuse de rester inactive. Aidée par son fils Cid, un hacker, Acame mène sa propre investigation, résolue à élucider le mystère entourant la victime et les messages énigmatiques qui jalonnent l'enquête : « Méfie-toi de ce que tu vois, une porte peut en cacher une autre… ».

Au fil des investigations, les pistes se multiplient : le crash aérien de 1992 sur le mont Sainte-Odile, les légendes du mur païen, et une série d'indices désignant un assassin qui pourrait être n'importe qui — un touriste, un religieux, un adepte de pratiques occultes. Passé et présent se superposent dans une intrigue haletante, où les certitudes s'effondrent et où le danger rôde.

La construction du roman alterne les points de vue, dynamisant la lecture et maintenant un suspense constant. Emma, la victime, est d'abord présentée dans ses pensées avant de mourir : l'attachement sera de courte durée, mais intense. Maggy Muser et Édouard Genvier incarnent le duo enquêteur-légiste typique du polar, tandis que Thomas Michaelis et Acame introduisent une dimension plus personnelle et conflictuelle, notamment avec leur relation interdite et la rivalité implicite entre leurs investigations.

L'intrigue joue avec le lecteur, semant des indices sans jamais tout révéler trop tôt. Nathalie Rouyer maîtrise l'art du faux-semblant, exploitant les légendes et l'histoire du mont Sainte-Odile pour instaurer un climat de doute et de mystère.

Reste alors ce mont Sainte-Odile, bien plus qu'un simple décor : un personnage à part entière. Nathalie Rouyer exploite habilement les mythes entourant ce site pour ancrer son intrigue dans un contexte à la frontière du réel et du surnaturel. Le mur païen, les tombes mérovingiennes, les rites anciens et les traces de cultes oubliés confèrent au récit une atmosphère envoûtante, où la frontière entre passé et présent semble poreuse.

L'exploitation du crash 92 apporte une dimension supplémentaire au récit, ancrant l'histoire dans une réalité contemporaine tout en accentuant le sentiment que ce lieu est marqué par des drames inexpliqués.

Meurtres au Mont Sainte-Odile est un thriller efficace qui coche les cases du polar ésotérique, certes, mais surtout des enquêtes non conventionnelles. Une plongée dans un univers où les croyances anciennes dictent la marche du présent... Gare aux vérités que dissimulent les indices...

Par Clément Solym

