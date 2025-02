Petites maisons, grands défis : le pari de l’édition indépendante

Complétant l’étude socio-économique réalisée par le cabinet Axiales et dressant le portait de l’édition indé en France, celle de Vincent Henry – ancien journaliste BD, devenu scénariste, éditeur de BD (on ne se refait pas) et fondateur en 2003 de la maison La Boîte à Bulles – apporte une autre dimension.

Car les données recueillies par Axiales fournissent une vision globale (juridique, économique et éditoriale, à consulter ici), quand Vincent Henri s’est attaché aux cas particuliers, avec cette attention portée à six maisons indés.

L’étude repose sur l’analyse de six maisons d’édition aux profils variés : Ça & Là (bande dessinée), La Cabane bleue (jeunesse), Macula (sciences humaines et arts), Plume Blanche (imaginaire), Terre Vivante (écologie pratique) et Anacharsis (sciences humaines et littérature).

Le fragile équilibre financier

Ces structures se distinguent par leur ancienneté, leur chiffre d’affaires (de 80.000 € à plus de 800.000 €) et leurs modèles économiques.

Les chiffres révèlent une rentabilité incertaine. Certaines maisons, comme Ça & Là, enregistrent un chiffre d’affaires annuel de 800.000 €, mais avec seulement 1 % de résultat net. D’autres, comme La Cabane bleue, affichent un déficit (-2 %), en raison de la hausse du coût du papier et des difficultés de trésorerie. La dépendance aux aides publiques et privées est marquée : en moyenne, elles représentent 6 à 27 % du chiffre d’affaires selon les structures.

Les modèles de diffusion et distribution sont hétérogènes. Alors que Terre Vivante et Macula collaborent avec des diffuseurs établis comme Dilisco et BLDD, d’autres comme Plume Blanche privilégient l’autodiffusion, soutenue par une communauté active sur les réseaux sociaux (12.000 abonnés sur Instagram). Ce choix stratégique influence fortement les canaux de vente : certaines structures réalisent jusqu’à 50 % de leur chiffre d’affaires en vente directe.

Vivre de passion... et d'eau fraîche ?

De même, les éditeurs indépendants perçoivent des rémunérations souvent modestes. Dans certains cas, elles sont inférieures à 15.000 € par an. La gestion des maisons d’édition repose souvent sur une implication bénévole ou sur des revenus complémentaires. Cependant, des modèles plus robustes, comme Terre Vivante, permettent à leurs dirigeants d’atteindre des niveaux de rémunération plus confortables (plus de 40.000 € par an).

Malgré les contraintes économiques, l’édition indépendante demeure un vivier de créativité et d’innovation. La fidélisation des auteurs, la diversification des revenus (cession de droits, prestations) et la recherche de modèles économiques alternatifs (SCOP, SCIC) permettent à ces structures de continuer à publier des œuvres originales et engagées.

Éditeur indé, entre sacerdoce et sacerdoce

En guise de conclusion, s'imposent alors quatre constats peut-être paradoxaux — mais comment l’éviter ? – qui expriment clairement cette édition indépendante. Bien que sous pression, elle innove encore et propose une offre éditoriale essentielle à la bibliodiversité.

Premier point, « [l]a vocation d’éditeur naît de la passion du livre, de l’envie de partager ce que l’on aime. On ne s’engage pas dans cette aventure pour “faire fortune dans l’édition”. Sinon les éditeurs ne persévéraient pas des années durant dans cette voie en gagnant près du SMIC. »

Vient ensuite une observation qui résonnera sans peine, et par-delà le monde du livre : « L’incertitude de l’avenir, la volonté de pérenniser son entreprise font que les bénéfices sont rarement distribués, mais précieusement conservés pour les mauvais jours. Et ils se révèlent souvent bien utiles… »

En outre, « [l]a volonté de défendre les livres publiés, de maintenir les titres au catalogue entraîne des niveaux de stock non “raisonnables” ». Dernier élément, et non des moindres, « [l]es subventions publiques, le mécénat et l’appel à la générosité du public sont nécessaires pour assurer la viabilité des structures et les aider à franchir les caps difficiles ».

Retrouver les six portraits d'éditeurs ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

