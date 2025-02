Éditeur indépendant en 2025, un acrobate entre pression et résilience

Avec 278 maisons d’édition répondantes, l’enquête couvre un large spectre de structures, des plus petites (moins de 25.000 € de chiffre d’affaires) aux plus solides (plus de 500.000 €). L’étude souligne que 67 % des maisons d’édition fonctionnent avec des revenus inférieurs à 75.000 € annuels, un seuil critique qui pose la question de leur viabilité.

L’Île-de-France reste le premier pôle éditorial avec 1000 maisons d’édition estimées, mais les régions comme la Nouvelle-Aquitaine (247) et l’Occitanie (247) confirment leur dynamisme.

Un modèle économique fragile

L’étude met en avant la fragilité économique du secteur. En 2023, le chiffre d’affaires total des 183 maisons d’édition ayant déclaré leurs revenus s’élevait à 34,2 millions €, avec une prédominance de structures ayant un chiffre d’affaires médian de 49.000 €.

Par ailleurs, 56 % des maisons d’édition ont recours à l’emprunt pour financer leur activité, et 67 % ont bénéficié d’aides publiques ou privées. Le montant médian de ces aides s’élève à 6000 €, ce qui reflète une forte dépendance aux subventions pour maintenir l’activité.

Une diffusion encore artisanale

L’un des principaux freins à la croissance de l’édition indépendante réside dans la diffusion et la distribution. 67 % des éditeurs de la catégorie E (moins de 25.000 € de CA) assurent eux-mêmes leur diffusion, tandis que les maisons de catégorie A et B (CA supérieur à 250.000 €) ont systématiquement recours à un diffuseur et un distributeur.

La part des ventes directes reste significative (30 % du CA en médiane), mais diminue avec l’augmentation du chiffre d’affaires.

Les dirigeants de maisons d’édition indépendantes exercent souvent plusieurs activités en parallèle. 47 % d’entre eux déclarent une autre source de revenus, proportion qui grimpe à 62 % pour les maisons de catégorie E. En outre, 92 % perçoivent une rémunération, mais les deux tiers de manière irrégulière. La moitié des dirigeants touchent moins de 15.000 € par an.

Production soutenue et difficultés

Malgré ces contraintes, l’édition indépendante reste dynamique avec 3666 titres publiés en 2023, dont 73 % de nouveautés et 89 % de créations originales. La littérature (roman, poésie, théâtre) domine largement, notamment pour les structures les plus petites. Le tirage moyen d’une nouveauté est de 1002 exemplaires, avec une médiane à 700 exemplaires.

Malgré les difficultés, l’étude met en avant une communauté passionnée, prête à surmonter les obstacles pour publier des ouvrages qui ne trouvent pas toujours leur place chez les grands groupes. Nombre d’éditeurs voient dans la solidarité professionnelle et les nouvelles stratégies (financement participatif, réduction du nombre de titres publiés, coopératives) des solutions pour pérenniser leur activité.

On confrontera par ailleurs ces données à celles présentées en 2023 lors des premières Assises qui se tenaient à Aix-en-Provence. L'étude 2025 est à consulter et/ou télécharger ci-dessous :

