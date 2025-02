Serge Tamagnot, figure incontournable du Paris artistique

Né bâtard à Limoges le 9 mai 1932, c’est Marcel Jouhandeau qui l’arracha à son destin de peintre sur porcelaine pour l’inciter à s’installer à Paris. Là, il se lia d’amitié avec Madeleine Castaing, célèbre antiquaire et décoratrice, mais surtout avec Violette Leduc, qui resta son amie la plus fidèle.

Son cercle s’élargit à de nombreuses actrices, parmi lesquelles Brigitte Bardot et Bernadette Lafont, ainsi qu’à des chanteurs comme Hervé Vilard et Pascal Sevran, ou encore au mime Marceau. Toutefois, c’est sa relation avec Jean Sénac, poète assassiné en 1973 à Alger, qui marqua le tournant le plus tragique de sa vie.

Serge Tamagnot côtoyait également une multitude d’écrivains, de Paul Guth à Henry de Montherlant, en passant par René de Obaldia, Arrabal, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir et Françoise d’Eaubonne. Sa vie, entièrement dédiée à l’art et à l’amitié, est racontée par René de Ceccatty, qui invite le lecteur à approcher la complexité des êtres et à plonger dans l’intimité des artistes et intellectuels, souvent désargentés, des nuits parisiennes.

À sa mort, Serge Tamagnot laissa des archives considérables : lettres d’écrivains, photographies, collages, autographes, bibliothèque de collectionneur. Une partie de cet héritage a été confiée à l’IMEC, tandis que le reste fera l’objet d’une vente aux enchères à l’étude Giquello et sera exposé à la Galerie Exils.

Les éditions du Canoë nous en proposent les premières pages en avant-première :

René de Ceccatty est l’auteur d’une trentaine de romans, essais et biographies. Éditeur aux éditions du Seuil, il est également traducteur de l’italien et du japonais, ainsi que critique littéraire. En 2022, il a publié Le Soldat indien aux éditions du Canoë.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com