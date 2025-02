Au Pop Women Festival 2025, les femmes racontent l'Histoire

« Dans un monde où les divisions se creusent, où les dialogues semblent s’effacer derrière les murs des préjugés, ce festival est une invitation à se retrouver, échanger, questionner et célébrer ce qui nous unit : l’art, la culture et notre humanité commune », souligne le festival.

Sur scène, les rencontres prendront des formes nouvelles, où s’entrecroiseront diverses formes d’art. La littérature se mêlera par exemple à la musique, et réunira trois artistes de talent : l’écrivaine engagée Ovidie, la dessinatrice de bande dessinée Pénélope Bagieu et le groupe de musique position parallèle. Ensemble, elles donneront une lecture musicale dessinée.

Le principe ? Portée par les mélodies envoûtantes de Position Parallèle, Ovidie donnera voix aux mots qu’elle a écrits dans La chair est triste hélas (Points, 2024), tandis que Pénélope Bagieu illustrera en direct les émotions et les idées qui émergent du texte.

La culture pop se réinvente au féminin

Les festivaliers et festivalières pourront également profiter d’une lecture chantée avec Pauline Aubry, autrice de la bande dessinée Un si grand amour (Les Arènes BD). Accompagnée par Sylvain Griotto à la musique, elle revisite avec émotion le mythe du Prince Charmant, explorant les illusions et les réalités de l’amour.

Un peu plus loin, Florence Dupré La Tour et Bénédicte Dupré La Tour revisiteront la conquête de l’Ouest avec Terres Promises, et redonneront voix dans une lecture dessinée aux figures féminines souvent effacées de ces récits. Cette même question de la visibilité sera abordée sous un autre angle : celui de la musique.

Le samedi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le festival rendra un hommage scénique à Britney Spears, où se mêleront archives, performance et engagement critique. La soirée se poursuivra avec un karaoké féministe, invitant le public à s’approprier les tubes pop, avant qu’un DJ set de Flore Benguigui ne prolonge l’expérience.

Des débats, des idées, des regards croisés

Le féminisme s’exprime aussi par la discussion, et la programmation ne se limite pas aux performances. Le festival proposera une immersion dans les questions de mémoire et de transmission, avec Catel et José-Louis Bocquet, qui parleront les figures féminines occultées de l’Histoire, à travers la BD.

Ce besoin de réappropriation se retrouvera aussi dans la musique et la pop culture, avec une discussion réunissant Flore Benguigui, Chloé Thibaud et La Rata sur la manière dont les artistes féminines transforment les imaginaires collectifs.

Ce dialogue entre passé et présent s’incarnera également dans les autres disciplines. Les tables rondes s’intéresseront aux normes sociales à déconstruire à travers la science-fiction et l’histoire de l’art, et prolongeront les réflexions amorcées dans les performances visuelles et musicales.

Parmi les invitées, Annick Cojean, grande reporter au journal Le Monde et lauréate du prix Albert-Londres en 1996, présente le jeudi 6 mars 2025. L’occasion pour elle de revenir sur l’adaptation de son enquête Mémoires de la Shoah en bande dessinée, édité par Dupuis. Elle partagera les coulisses de cette collaboration avec la scénariste Théa Rojzman et la dessinatrice Tamia Baudoin.

Lors de cette masterclass, elle reviendra également sur son parcours journalistique et sur les femmes qui ont marqué ses enquêtes : des figures emblématiques comme Gisèle Halimi ou Simone Veil, mais aussi des anonymes dont les récits de courage et de résilience ont nourri son travail. À travers ce témoignage, elle tissera des liens entre mémoire, narration et transmission.

Des femmes sur grand écran

Sur grand écran, la question du corps et des injonctions se poursuivra. Marzena Sowa présentera The Godmother, un portrait d’une femme aux prises avec les diktats sociaux en Pologne. Elisa Sergent, elle, explorera une bascule intime dans Hot Flash.

Pendant ce temps, la ville deviendra un terrain d’expression politique avec Don’t Hurt Me More, un documentaire sur Alena et Jacqueline, deux graffeuses dont les œuvres contestataires disparaissent sous des couches de peinture.

Transformer l'espace public

L’exploration des représentations passera aussi par l'appropriation de l’espace public. La Médiathèque Jean Falala exposera le travail d’Anne Simon, offrant une rétrospective sur ses récits graphiques féminins. Quelques rues plus loin, la Cartonnerie proposera une plongée dans les paradoxes contemporains avec La Pythie vous parle, inspiré de Liv Strömquist.

Les Contes du Marylène, d’Anne Simon (Misma) auront également droit à leur exposition. Chez Marylène, la frite est belle proposera une immersion au cœur de cet imaginaire singulier, et cette satire décalée, mais lucide de notre époque.

Avec six albums au compteur (La Geste d’Aglaé, Cixtite Impératrice, Boris l’Enfant Patate, Gousse & Gigot, L’Institut des Benjamines et Henry, James et les autres), Anne Simon a bâti un univers satirique et poétique, où les travers de nos sociétés sont passés au crible avec finesse.

