Travailleurs à domicile : le SNE rappelle les règles aux éditeurs

Une nouvelle maison d’édition indépendante, Les Éditions de l’Éclaireur, fondée et dirigée par Frédéric Monlouis-Félicité, fera ses débuts le 12 mars avec la publication de ses quatre premiers ouvrages. Spécialisée dans les essais, récits et témoignages, l'ambition de cette nouvelle maison est de dépasser les doutes et les replis identitaires pour interroger les manifestations du progrès et de la créativité à travers le débat d’idées, les arts, la littérature et les paysages.