September & July : Soeurs, de Daisy Johnson, adapté au cinéma

« J’ai commencé à jouer avec cette œuvre, à la manipuler, non sans angoisse », se souvient Ariane Labed au sujet de son film. « J’avais l’impression de tenir quelque chose de précieux dans une main… et d’avoir un scalpel dans l’autre ! Il fallait que je coupe, tâche ô combien délicate et complexe. » En effet, elle a elle-même signé le scénario de September & July.

La réalisatrice poursuit, en expliquant avoir « affronté la question du genre de la façon la plus honnête et la plus personnelle possible. Les éléments d’horreur et de suspense sont donc incorporés dans l’expérience éprouvante d’une relation toxique. »

Juillet a une soeur de dix mois son aînée, Septembre. Elles sont inséparables. Mais Septembre peut se montrer terrifiante. Elle pousse Juillet à faire des choses qu'elle ne veut pas. Et, comme hypnotisée par son regard noir, Juillet obéit. Depuis "l'incident" , tout a changé. Elles ont dû déménager loin d'Oxford avec leur mère, dans une étrange maison qui, si l'on tend bien l'oreille, semble animée d'une vie propre.

Le sommeil y est impossible et les rêves sans fin.

Tandis que les deux jeunes filles font leurs premiers pas dans le monde du désir et de la sexualité, l'atmosphère s'épaissit, les rivalités s'exacerbent. Un vent de violence se lève. Soeurs raconte la déprime des temps, la méchanceté adolescente, les démons de la sororité en flirtant avec le roman fantastique et le thriller.

Devant sa caméra, Ariane Labed a réuni Mia Tharia, Pascale Kann, et Rakhee Thakrar, entre autres.

Par Antoine Oury

