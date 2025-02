Cette année, la Foire du livre de Bruxelles “habite le monde

En 2025, la Foire du livre de Bruxelles met à l’honneur les littératures germanophones. En partenariat avec la Foire du livre de Francfort, un pavillon dédié rassemblera auteurs, éditeurs et acteurs culturels d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, du Luxembourg et du Liechtenstein.

Un espace jeunesse repensé

Cette édition marque également une évolution dans l’accueil du jeune public avec l’aménagement du « Village famille », un espace jeunesse inédit situé au cœur de la Gare Maritime. Trois lieux structureront ce village : une scène dédiée aux rencontres avec les auteurs, un chapiteau consacré aux lectures d’histoires et de contes, baptisé Le Chapiteau des Contes, ainsi qu’un atelier interactif pour explorer le livre sous différentes formes, Le Jardin d’Enfants. Des bibliothèques de lecture seront également accessibles, invitant les familles à partager des moments de lecture.

Les maisons d’édition jeunesse, parmi lesquelles Dupuis, Le Lombard, Auzou, Bayard Jeunesse, Milan, Alice Éditions, Mine, Oskar et Mijade, seront présentes pour favoriser les échanges et la découverte de la littérature jeunesse.

Le Village Famille proposera également de nombreuses animations ludiques. Le vendredi soir, Ludobox organisera une soirée jeux de société. Le samedi, place au Carnaval du Livre, où les enfants, déguisés, tenteront de remporter un colis de livres. Enfin, le dimanche, le Rallye Pyjama invitera enfants et parents à enfiler leur plus beau pyjama pour une matinée festive ponctuée de surprises offertes par les éditeurs participants.

Image de l'édition 2024 par © Fanny Bouillon-HELB PHOTO

Un « Romance Corner » pour élargir les horizons littéraires

Désireuse de refléter la diversité des goûts littéraires, la Foire du livre de Bruxelles inaugure pour la première fois un « Romance Corner ». L’objectif : accueillir de nouvelles communautés de lecteurs et lectrices. En s’appuyant sur l’essor du genre, et de la communauté qu’il regroupe sur les réseaux sociaux, l’événement entend leur offrir un espace d’échange.

Autre grande nouveauté, la création de Meet & Greet : un format inédit créé pour sortir du cadre des rencontres littéraires traditionnelles. Le public pourra directement discuter avec les auteurs. Y seront également accueillis des séances de dédicaces, des ateliers créatifs (fabrication de marque-pages, entre autres) et bien d’autres animations.

Le retour du Quartier Manga à la Gare Maritime

Le festival continuera de s’ouvrir à d’autres genres, avec le retour du Quartier Manga à la Gare Maritime. Après le succès rencontré en avril 2024, il revient avec une programmation encore plus riche. Cette nouvelle édition accueillera deux fois plus d’artistes, tel que Natsumi Aida, Keiko Ichiguchi, Gin Zarbo, ou encore, pour des rencontres et des séances de dédicaces.

Chaque invité participera à des séances de dédicaces et/ou de rencontres sur scène, à des sessions de dessin en live ainsi qu’à des Meet & Greet privés. En point d’orgue, la participation exceptionnelle de Keiko Takemiya, en visioconférence depuis le Japon. Figure majeure de l’histoire du manga, son œuvre est enfin traduite en français avec Destination Terra (trad. Guillaume Hesnard, naBan éditions).

Côté éditeurs, le Quartier Manga accueillera Akata, Kana, Vega, Kiwi, naBan, Shiba et Nazca, tandis que le reste de la Foire réunira Delcourt, Doki Doki, Glénat Manga, Mangetsu, Panini, Pika, Soleil et Casterman.

Zoom sur la bande dessinée belge

Le 9e art ne sera pas en reste, avec plus de trente rencontres pensées sous forme d’ateliers, débats et spectacles. Grande nouveauté : la scène BD investit le magasin Slumberland à Tour & Taxis, près du Food Market. Une programmation spéciale y sera proposée, avec notamment une rencontre entre Antoine De Caunes et Xavier Coste, ainsi qu’un spectacle interactif avec Batem et les étudiant·es de Saint-Luc, réinventant le Marsupilami.

La Foire du livre de Bruxelles recevra nombre d'auteurs, dont Léonie Bischoff, Pierre Kroll, Hermann et François Schuiten. La bande dessinée belge sera mise en lumière avec Alix Garin et Romain Renard, récemment primés à Angoulême, tandis que Philippe Geluck dévoilera la genèse de Tout est vrai dans une Carte Blanche exclusive.

Enfin, cette édition mettra en avant la BD alternative et ses voix singulières. Des artistes comme Ulli Lust, Dominique Goblet, Herr Seele, Anna Sommer, Thierry Van Hasselt et Valfret proposeront des approches graphiques audacieuses, illustrant toute la richesse du médium.

Des voix engagées pour interroger notre époque

Outre son Quartier Manga, son Romance Corner et une programmation dédiée à la bande dessinée riche en événements, le rendez-vous littéraire bruxellois accueillera de grands noms de la littérature contemporaine.

Parmi les têtes d’affiche en littérature générale, le public pourra retrouver des figures populaires comme Philippe Besson, David Foenkinos, Agnès Ledig, Mathias Malzieu, Amélie Nothomb, Leïla Slimani et Aurélie Valognes. À leurs côtés, des voix engagées qui interrogent notre époque à travers l’essai, le manifeste ou la chronique journalistique : Lola Lafon, Delphine Minoui, Salomé Saqué, Vanessa Springora et Flore Vasseur portent des textes percutants, ancrés dans le réel.

Pour faire honneur à la thématique de cette édition, l’événement a invité l’écrivain voyageur Cédric Gras à explorer la question de l’eau, tandis que Francesco Michieli nous plongera au cœur des forêts. Avec Dalya Daoud et Mélikah Abdelmoumen, la Foire du livre de Bruxelles déconstruira les clichés sur les banlieues et ceux qui y vivent. Des écrivains et écrivaines germanophones, tels que Nino Haratischwili et Daniel Kehlmann, invités d’honneur, ainsi que Bernhard Schlink, seront présents pour partager leurs univers littéraires et leurs regards sur le monde.

Crédits image : Affiche de © Foire du livre de Bruxelles 2025

