Salon du Livre de Turin : “Hommage aux mots : légers, précis et précieux

Créé en 1988, cet événement est un rendez-vous incontournable pour les lecteurs et les professionnels de l’édition en Italie et bien au-delà. En effet, l’édition 2024 a rassemblé plus de 222 000 visiteurs autour de 2 000 événements, répartis sur 80 lieux dans toute la ville.

“Une passion au-delà des frontières”

Grâce à des partenariats et initiatives internationales, le Salon a aujourd’hui une identité de plus en plus tournée vers l’international, en accord avec son nom. Comme explique Piero Crocenzi, PDG du Salone Internazionale del Libro di Torino Srl, dans le communiqué de presse du Salon, « au fil des années, notre regard s’est élargi pour embrasser l’industrie du livre dans sa dimension globale ». Et il ajoute : « Nous adoptons une approche globale dans notre lien avec la communauté des lecteurs et des professionnels, car après tout, la passion pour les livres ne connaît pas de frontières. »

En effet plusieurs initiatives sont menées en collaboration avec des institutions européennes et internationales : le Programme « Pays invité d’honneur », qui cette année met à l’honneur les Pays-Bas ; le cycle « L’auteur invisible », créé et dirigé par la traductrice Ilide Carmignani, qui fête ses 25 ans ; la collaboration avec le Multipli Forti Festival de New York ainsi que celle avec la Buchmesse de Francfort, qui a donné naissance au Prix Aficionado ; le Prix Strega Europeo, qui a couronné l’année dernière Triste tigre de Neige Sinno (POL, 2023).

Le retour du Rights Center

La vocation internationale du Salon s’est concrétisée avec la création, il y a une vingtaine d’années, du Rights Centre du Salon, aujourd’hui un espace clé pour la négociation de droits, étrangers et audiovisuels. Ce centre attire des professionnels du secteur éditorial du monde entier.

Le rendez-vous se tiendra en 2025 du mercredi 14 mai au vendredi 16 mai, au Centro Congressi du Lingotto. Des conférences seront dédiées à l’analyse des tendances du marché du livre et de l’audiovisuel.

Parmi les projets liés au Rights Centre, mentionnons la 3e édition du Prix Aficionado, récompensant les projets éditoriaux les plus innovants sur la scène internationale, et le programme de Fellowship, qui a enregistré cette année 414 candidatures provenant de 70 pays.

Les temps forts de l’édition 2025

L’édition XXXVII du Salon a été dévoilée le 18 février 2025 au Mauto, le Musée de l’Automobile de Turin. Son thème, Le parole tra noi leggere, s’inspire d’un vers du poète Eugenio Montale, devenu le titre d’un roman de Lalla Romano, publié en Italie en1969 chez Einaudi (Ces petits mots entre nous, trad. Jean et Marie-Noëlle Pastureau, paru en France chez Denoël en 1987).

Comme l’explique Annalena Benini, ce thème n’évoque pas seulement « la possibilité d’une vérité poétique », mais aussi « un sentiment plus vaste, celui de la rencontre : la tentative obstinée et joyeuse d’entrer en contact avec le nous, en utilisant les mots pour comprendre, raconter, échanger des idées, et en offrant un espace de dialogue sur l’art, mais aussi sur tout ce qui se passe, ce qui concerne le monde et, par conséquent, nous concerne ».

Ce Salon célèbre donc le pouvoir de la rencontre, « renoue avec les mots et rend hommage à la matière particulière dont ils sont faits : légère, précise, précieuse ».

L’annonce complète du programme est prévue pour avril, mais certains événements phares et les noms de quelques invités ont été déjà annoncés. La conférence d’ouverture sera prononcée par Yasmina Reza. Parmi les autrices et auteurs de renom attendus : Tracy Chevalier, Victoire Tuaillon, Jhumpa Lahiri, Joël Dicker, Georgi Gospodinov, Valérie Perrin, Saito Kōhei et bien d’autres.

En parallèle de la programmation générale, cette année reviennent les rencontres thématiques organisées par les 7 sections ou rubriques (Art, Cinéma, Édition, Information, Légèreté, Romance, Roman). Une nouvelle rubrique, Crescere (Grandir), dirigée par le psychothérapeute Matteo Lancini, fera son apparition.

L’affiche officielle de l’édition 2025 a été réalisée par l’illustratrice Benedetta Fasson.

Soutenir l’édition indépendante

D’après les derniers chiffres de l’AIE (Association italienne des éditeurs), le marché du livre en 2024 a connu une baisse limitée de 1 à 2 %. Mais comme l’indique Silvio Viale, Président de l’association Torino Città del libro, « les petits et moyens éditeurs — qui constituent 70 % des exposants — ont perdu plus de 10 % de leur part de marché au profit des grands groupes éditoriaux nationaux. »

Comme le rappelle toujours Viale, face à cette réalité, le Salon s’engage activement à soutenir la petite et moyenne édition à travers des actions concrètes, par exemple le soutien aux foires dédiées aux éditeurs indépendants, comme le Book Pride (qui a lieu à Gênes et à Milan), et la création d’un prix récompensant le meilleur projet éditorial (maison d’édition, marque, collection ou revue).

Les Pays-Bas invités d’honneur

Le pays invité d’honneur pour l’édition 2025 est les Pays-Bas, avec un programme inspiré du titre d’un roman de Jan Brokken, La scoperta dell’Olanda (à paraître en Italie chez Iperborea) qui sera présenté pendant la manifestation. Plus de 20 auteurs néerlandophones seront présents, couvrant un large spectre littéraire : romanciers, philosophes, journalistes, poètes et illustrateurs. Par ailleurs, la région italienne mise à l’honneur sera la Campanie.

Ce Salon du Livre sera également l’occasion de célébrer le poète Eugenio Montale, dont le recueil Ossi di seppia fête ses cent ans. Par ailleurs, trois autres auteurs et autrices seront également mis à l’honneur, notamment Andrea Camilleri et Flannery O’Connor (à l’occasion du centenaire de leurs naissances) ainsi que Jane Austen (dont on célèbre cette année les 250 ans de naissance).

