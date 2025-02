Sexe, utopie, tabous : comment redéfinir le désir et la liberté sexuelle ?

Dans Sexe et utopie : Pour une sexualité radicale, Patrick Califia explore sans concession les normes sexuelles et les dynamiques de pouvoir qui les structurent. L'ouvrage, traduit par Patrick Ythier, compile articles et essais diffusés entre 1979 et 1999, avec une vision audacieuse et parfois abrasive de la sexualité queer, du féminisme et du BDSM.

Une sexualité politique

Patrick Califia, figure controversée du militantisme LGBT, engage ici une réflexion dense, parfois provocatrice, sur la manière dont les sociétés répriment et encadrent les pratiques sexuelles déviantes. Et ce, avec quarante ans d'avance. Vous avez dit visionnaire ?

Dès la préface, signée par Armand Hotimsky, on comprend que le texte ne laissera pas indifférent, voire risque de chahuter des idées reçues (ce qui ne fait jamais de mal), voire ouvrir les shakras de la perception et de l'intellect (ce qui est plus savoureux encore. Califia, initialement Pat Califia, militante lesbienne féministe SM, est devenu Patrick Califia après une transition de genre en 1999. Ce parcours, loin d'être anecdotique, se répercute sur l'œuvre elle-même, qui brise les carcans des identités de genre et revendique une liberté totale du corps et du désir.

Le recueil se compose de textes traitant de divers aspects de la sexualité alternative. La face cachée de la sexualité lesbienne (1979) dénonce l’invisibilisation des pratiques BDSM dans les cercles lesbiens et leur stigmatisation par certains féminismes puritains. Dans Féminisme et sadomasochisme (1980), Califia s'attaque aux idées reçues qui associent domination et oppression systémique. Il affirme que le BDSM, loin d’être une répétition des schémas de domination patriarcale, permet de renégocier le consentement et de subvertir les structures du pouvoir.

Un des textes phares, L'amour et le parfait sadique (1992), explore la possibilité de concilier pratiques BDSM et relations amoureuses stables. « Le SM est un jeu qui pousse les limites de l'intimité », écrit-il, sur le fil de la frontière entre plaisir et souffrance, contrainte et liberté. Cette approche pragmatique, parfois crue, replace la sexualité dans un champ d’expérimentation et de plaisir consenti.

Une écriture sans filtre

Le style de Califia est percutant, souvent frontal. Son écriture, proche du manifeste, oscille entre récit personnel et argumentation politique. Loin de l'objectivité universitaire, il adopte un ton militant, truffé d'ironie et de formules chocs. « Nous avons besoin de rêver en grand », affirme-t-il en introduction, insistant sur la nécessité de penser la sexualité hors des cadres moraux imposés.

Les dialogues, rares, sont souvent des retranscriptions de débats houleux au sein des communautés LGBT et féministes. Califia cite des critiques, répond avec mordant, et ne craint pas la confrontation. « Le pire ennemi de la liberté sexuelle n'est pas la droite conservatrice, mais la peur au sein même des mouvements progressistes », assène-t-il dans Des gays, des lesbiennes et du sexe : tous ensemble (1983).

Questionner et déranger

Si Sexe et utopie constitue une lecture essentielle pour comprendre l'histoire des luttes sexuelles radicales, il n’est pas exempt de critiques. L’absolutisme de Califia, son refus de toute régulation et son plaidoyer pour une dérégulation totale de la prostitution et de l'industrie du sexe posent question. Certains de ses propos sur les frontières du consentement ont été réévalués à l'aune des débats contemporains sur les violences sexuelles.

Reste que cet ouvrage, par sa radicalité et son audace, reste un jalon incontournable dans la réflexion sur la sexualité et la liberté individuelle. À lire, de toute évidence, à discuter, de préférence... et à confronter aux enjeux contemporains.

Par Cécile Mazin

