Comment parler français le mieux possible ?

Julien Léonard (alias Julien Piron) est un auteur belge passionné par les univers sombres et décalés. Grand amateur de fantastique, d'horreur et de pop culture des années 80-90, il mélange action, suspense et humour noir dans des récits percutants. Avec Chroniques insensées d'un chasseur de monstres, il propose une aventure nerveuse et jubilatoire où les créatures de la nuit croisent un héros aussi sarcastique qu'efficace.