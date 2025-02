En mars et avril, une seconde trêve des nouveautés en librairies

Depuis sa création en 2019, l'Association pour l'écologie du livre soulève, dans le secteur du livre, des questions jusqu'à lors un peu laissées en marge. De la fabrication du livre à sa médiatisation, en passant par le fonctionnement de la chaine du livre elle-même, la structure mène, à l'aide de bénévoles, mais aussi d'un temps plein et d'un mi-temps, un travail de réflexions et d'actions.

La trêve des nouveautés, concept introduit en 2024, se trouve à l'intersection des deux. Dans un contexte marqué par la surproduction d'ouvrages et un flux continuel de nouveautés — en moyenne 300 par jour —, les libraires choisissent de cesser les commandes, pour prendre le temps de lire, de défendre et d'exposer les ouvrages déjà en stock. En somme, mieux vendre.

Entre janvier et juin 2024, cette trêve des nouveautés a été appliquée et suivie par une trentaine de librairies de France et de Belgique, dont l'expérience a ensuite été analysée par l'association. Le bilan de cette initiative collective, publié en décembre 2024, indiquait notamment l'absence « de baisse de chiffre d’affaires significative sur les segments ou pendant la période de la trêve ».

Deux mois, pour « une analyse plus fine »

Pour cette « phase 2 » de la trêve des nouveautés, l'Association pour l'écologie du livre propose aux libraires intéressés de la mettre en œuvre sur la période de mars à avril 2025 — ou plus, si cela est souhaité.

« Nous nous concentrons sur deux mois afin de fournir une analyse plus fine et des comparatifs plus révélateurs », nous indique Anaïs Massola, gérante de la librairie Le Rideau rouge à Paris et cofondatrice de l’Association pour l’écologie du livre.

« Mais ces mois représentent aussi des périodes où les éditeurs placent de plus en plus de nouveautés, ce qui est plus compliqué pour la trésorerie des librairies, car il n'y a pas de moment fort comme Noël immédiatement derrière », poursuit-elle.

À la sortie de la rentrée littéraire d'hiver, devenue aussi imposante que la rentrée de septembre — voire plus, avec 500 parutions en janvier contre 450 en septembre 2024 —, les librairies auraient bien besoin de ralentir.

S'autoriser une pause

Bien évidemment, cette trêve des nouveautés ne s'effectuera pas sur tous les catalogues d'éditeurs de manière uniforme. « Ceux que nous visons en priorité, ce sont les éditeurs qui sont financiarisés, dans un mécanisme de concentration, de la hausse de la production, une logique hégémonique », souligne Anaïs Massola, qui cite Hachette, Editis, Madrigall ou encore Actes Sud.

« Nous avons gagné une première bataille face à ces grands groupes », estime la cofondatrice de l'association, « dans la mesure où ils reconnaissent aujourd'hui qu'une surproduction existe. Ils affirment à présent que la production est en baisse, et qu'une nouvelle croissance est impossible : je le pense aussi, en raison des effets de l'inflation, de la hausse des coûts de production. »

« Toutefois, je m'interroge, car le modèle économique actuel de ces grands groupes ne peut pas aller de pair avec une baisse continue de la production », ajoute la libraire. « Peut-être que la concentration, par les rachats d'autres maisons d'édition, leur permet de compenser, par un jeu de chaises musicales. »

Outre la surproduction, la trêve des nouveautés vise aussi les livres de reproduction, un autre mécanisme très apprécié de l'édition industrielle, ou quand un succès est suivi, chez les concurrents ou parfois au sein du même groupe, de parutions proches, qui tentent de se placer dans la queue de la comète.

« Je pense aux livres de femmes dans la forêt, par exemple », illustre Anaïs Massola : après Dans la forêt de Jean Hegland (trad. Josette Chicheportiche, Gallmeister), les récits proches se sont multipliés. « Cela ne veut pas dire que ces livres sont tous mauvais, qu'ils ne sont pas intéressants, mais il faut interroger ce comportement, à la fois conscient — il s'agit de prendre des parts de marché — et inconscient — l'intérêt pour ce type d'ouvrages se développant par ailleurs. »

Près des représ

L'appel de l'Association pour l'écologie du livre (disponible ci-dessous ou à cette adresse) le souligne : les libraires participants doivent s'efforcer de maintenir le dialogue avec les représentants, qui présentent les nouveautés des éditeurs aux libraires et tentent de les convaincre de passer commande.

« Nous le disons depuis le début : l'accélération de la production nous atteint tous, elle a un impact sur la qualité du travail du représentant, son temps de lecture, sa capacité à défendre les titres. Les éditeurs en sont aussi les victimes, d'ailleurs, avec un risque de perte de sens de nos métiers. Nous sommes tous concernés », souligne Anaïs Massola.

Au printemps, l'Association pour l'écologie du livre instaurera deux groupes de travail autour des éditeurs et des libraires indépendants, afin de déterminer les besoins de ces professions, lesquels seront transmis aux distributeurs.

« C'est une manière de mettre les choses à plat, de poser des pistes de sortie de ce système en formulant des propositions. Je pense que cela pourrait intéresser les grands groupes, et ce travail, le Syndicat de la librairie française pourrait s'en emparer, aussi, pour les discussions avec le Syndicat national de l'édition. »

Le bilan de cette nouvelle recherche-action, pour sa part, sera présenté en juin 2025.

Photographie : Librairie La petite gare - Rezé (44400) (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com