À Montpellier, un fonds d'urgence pour la culture

« Montpellier fait le choix de la culture en réaffirmant son soutien aux lieux de culture, aux artistes et compagnies. Au nom de convictions humanistes et progressistes, au nom des très nombreux publics qui ne peuvent concevoir un appauvrissement de l’art et de la culture », défend Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Protéger le tissu culturel local : c’est l’objectif annoncé par l'édile. C’est en ce sens que, pour faire face à la baisse des aides publiques, la municipalité met en place une enveloppe d’urgence de 250.000 €, soumise au vote du conseil municipal en avril. Ce fonds vise à aider les structures confrontées à des tensions budgétaires, sur la base de critères précis permettant d’objectiver leur situation.

Un nouveau budget pour la culture

Ce dispositif sera complété, dans les prochaines semaines, par une campagne de levée de fonds auprès des acteurs privés, avec un objectif de 500.000 €. À cela s’ajoutera une enveloppe de 200.000 € dédiée à la programmation artistique et culturelle des Maisons pour Tous de Montpellier, ainsi qu’une place renforcée pour les performances artistiques lors des grands événements et inaugurations de l’année.

Avec un budget de près de 90 millions € consacré à la culture, la ville et la métropole de Montpellier maintiennent « un engagement sans faille pour la culture », soulignent-elles dans un communiqué. Pour illustrer leurs propos, elles mettent en avant l’insertion de l’art dans le paysage du quotidien urbain. Les tramways et bustrams ont ainsi été confiés, par exemple, à des artistes comme Barthélémy Toguo pour la future ligne 5 ou Alain Le Quernec pour le bustram 1.

Des projets à long terme

À plus long terme, « Montpellier a d’ores et déjà lancé de nombreux projets avec l’objectif de répondre dans les prochaines années aux nouveaux enjeux auxquels font face les établissements du territoire avec le souci de s’adresser à un large public », annoncent-ils.

Le quartier de la Mosson verra émerger un projet culturel autour de la nouvelle médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Le cinéma Nestor Burma, lui, s’apprête à accueillir un deuxième écran pour renforcer son offre à destination du jeune public. Du côté du Musée Fabre, une extension de près de 1000 m2, lancée pour son bicentenaire, viendra sublimer ses collections.

Quant au Musée Henri-Prades, il s’enrichira d’un centre de conservation et d’études archéologiques, tandis que le site de Lattara, aménagé pour l’accueil du public, s’ouvrira enfin aux regards, offrant une mise en lumière à ce patrimoine que la mairie juge encore trop discret.

L’Hérault sous tension budgétaire

Dans l’Hérault, la crise budgétaire n’est plus une menace abstraite, mais une réalité qui s’écrit en millions d’euros. Comme de nombreuses collectivités, le département de l’Hérault fait face à une crise budgétaire inédite, aggravée par l’explosion des missions sociales à sa charge, tandis que l’État lui transfère de nouvelles obligations sans les financements adéquats.

Le 8 février, Kléber Mesquida, président du Département, annonçait un manque à gagner de 274,5 millions d’euros pour la seule année 2024, un montant qui se répète également les années précédentes. Dans une lettre ouverte au Premier ministre François Bayrou, il tirait la sonnette d’alarme quant à la survie du milieu associatif pourtant essentiel sur le territoire.

« Sans soutien public, beaucoup d’entre elles seront contraintes de réduire leurs activités, de licencier du personnel, voire de cesser totalement leur engagement », alertait-il. Pour garantir la pérennité des actions associatives, Kléber Mesquida demandait la mise en place de mesures concrètes, et insistait sur la mobilisation d'une parole collective pour porter le discours : « Ce combat doit être collectif », écrivait-il.

Pour renforcer son appel, il demandait citoyens, bénévoles et acteurs locaux de signer une pétition en ligne, convaincu que les maires et les représentants associatifs de l’Hérault se montreraient rapidement « solidaires de notre démarche » et répondraient présents à la mobilisation.

