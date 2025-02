Météores de Deveney et Redolfi : la fin du monde frappe à la porte  

La fin de notre civilisation apparaît de plus en plus souvent au centre des fictions contemporaines. Poussé pas les rapports alarmistes du GIEC et le peu de réactions de la communauté humaine aux désastres annoncés, de Walking Dead à La Route, en passant par d’innombrables séries et romans, l’effondrement semble être — non sans raison — un thème à la mode.

Dans ce contexte, il est d’autant plus compliqué pour des scénaristes d’aborder ce sujet de façon radicalement novatrice. C’est pourtant ce que Jean-Christophe Deveney parvient à accomplir dans ce magnifique Météores, très justement récompensé lors du festival d’Angoulême par un Fauve Spécial du jury.

Loin de se concentrer sur la catastrophe elle-même (un astéroïde est censé venir percuter bientôt la planète bleue), l’histoire s’intéresse au destin de quelques Terriens guère plus représentatifs que d’autres, qui vivent dans une bourgade paumée au nord des États-Unis.

L’une soigne des malades, l’autre veille à la sécurité dans un magasin de meubles en kit, une autre sert des cafés en bord de route, alors qu’un autre encore perd petit à petit la maîtrise de son existence, à coup de trous de mémoire de plus en plus alarmants.

Ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des ratés, ce sont des gens — que certains qualifieraient de « simples » ou de « petits » — qui font de leur mieux pour trouver un peu de bonheur dans une existence qui ne leur en réserve pas tant que ça. Et qui ne sont pas vraiment conscients que ce qu’ils tiennent pour acquis pourrait disparaître du jour au lendemain.

Bleu comme la neige

Ainsi résumée, l’histoire pourrait semble ténue. Il n’en est rien. En suivant des ados, des adultes, et des personnes très âgées, aussi bien dans le cadre professionnel que dans l’intimité des foyers, les auteurs mettent en images toute la complexité d’une Humanité un peu désorientée, qui n’a pas d’autres enjeux que de résister aux rapports de force compliqués et immédiats qui les touchent directement (mépris au travail, rejet des différences, fatigue et solitude chroniques, entre autres).

Si ces combats peuvent sembler ridiculement petits face au couperet terrible qui s’annonce depuis l’espace, ils donnent pourtant à lire tout ce qui fait le sel de nos vies, le chlorure de sodium qui alimente bien souvent les larmes, et épice parfois certains plats.

Le choix graphique de représenter cette fresque en format à l’italienne, horizontal, mais composé principalement de cases carrées, rend encore plus prégnante l’impression d’équivalence entre les histoires. Une vie en vaut une autre : la merde des uns n’est pas pire que celle des voisins, on trouve des pépins dans tous les fruits (aussi pourris soient-ils) et la neige qui tombe du ciel recouvre tout ça avec la plus stricte indifférence.

Le dessin de Tommy Redolfi, précis, parfois schématique, mais se concentrant à chaque fois sur l’essentiel, permet tantôt de mettre en valeur les échanges de mots, tantôt de laisser toute sa place au silence. On entend les pas crisser dans la poudreuse, les portières claquer et les voitures vrombir en contrebas d’un pont d’autoroute. Le tout dans tes tonalités chaudes ou froides, mais presque toujours ternes, car dans ces existences, les joies sont brèves et l’attente qui les sépare bien longue.

Parler de nous et de nos incohérences

Le joli sous-titre « Histoires de ceux qui ne font que passer » en dit long sur le projet narratif de cet album : braquer le microscope sur l'infiniment dérisoire, sur ce quotidien très peu rocambolesque dont nos vies sont tissées. Face au gigantisme du cataclysme annoncé, rendre hommage à l'éphémère, au négligeable, à ses joie et à ses peines. Car ce qui ne fait que passer, au final, ce n'est pas le météorite, mais nos journées interchangeables, nos peurs et nos espoirs, nos rêves et nos réussites, bien souvent misérables.

Loin de chercher à réveiller les consciences face au réchauffement dont les conséquences sont de plus en plus visibles, les auteurs choisissent de raconter la vie, telle qu'elle est, même quand la catastrophe inconcevable est imminente.

Leur album se lit comme une ode à l'espèce humaine, cet animal qui a si étrangement évolué qu'il peut à la fois savoir que le pire est en train d'arriver et ne pas en tenir compte. Non pas parce qu'il a mieux à faire, mais parce que ce qui est réellement en jeu, au jour le jour, dans son existence, ce n'est pas la fin des temps, mais la suite d'une existence qui n'est ni exemplaire ni extraordinaire, mais qui n'en reste pas moins... unique.

Un roman graphique qui préfère la nuance et la sensibilité au catastrophisme ? Comment ne pas être emballé ?

Par Nicolas Ancion

