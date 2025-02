Oscar & Malika, saison 3 : de nouvelles excuses pour être en retard

Jamais deux sans trois, l’adage l’avait prédit. Après avoir conquis le jeune public avec deux saisons et 30 millions de vues depuis janvier 2020, Oscar & Malika remettent ça. France Télévisions, via sa plateforme Okoo, officialise l’arrivée d’une troisième saison.

Au programme : 13 nouveaux épisodes produits par Watch Next Media et toujours portés par Sylvain Huchet et Peter Saisselin à la création, avec Jérémy Guiter et Édouard Kuchiman à la réalisation. Leur mission ? Retranscrire les mésaventures quotidiennes d’Oscar et Malika, voisins inséparables et grands spécialistes du retard à l’école. Un réveil oublié ? Un bus manqué ? Trop simple. Eux préfèrent des explications un peu plus... surprenantes.

Sur 500 mètres de trajet, ils croisent autant de dangers que de créatures improbables : des extraterrestres, des Valkyries... Ils feront une chasse à la rose bleu façon Mille et Une Nuits, et rétréciront une de leurs camarades. Leurs excuses sont aussi tirées par les cheveux que véridiques, mais la directrice, elle, n’en croit pas un mot.

Un succès en librairie avant l’écran

Ces aventures rocambolesques sont directement inspirées des ouvrages de Katherine Quénot et des 10 tomes publiés entre 2018 et 2021. Des livres qui ont fait mouche chez les jeunes lecteurs : 56.201 exemplaires vendus au total, dont 18.704 rien que pour Le Troll des Égouts, le premier tome de la série (source : Edistat).

S’ils ne sont plus disponibles à la vente aujourd’hui, ils restent toujours dans les mémoires des lecteurs, qui retrouveront leurs héros le 10 mars 2025 sur Okoo, et chaque mercredi sur France 4.

Crédits image : Image de la saison 2 d'Oscar & Malika, épisode « La Voiture de Course »

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com