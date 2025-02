Quand rester à flot coûte tant, même quand on aime nager

Le récit s'ancre autour des défis quotidiens de Tilda, étudiante en mathématiques jonglant entre son emploi de caissière, ses études, et surtout, son rôle de soignante pour sa sœur Ida et leur mère alcoolique. L'offre d'un poste de doctorante à Berlin se présente comme une échappatoire, mais aussi un dilemme moral : céder aux sirènes de l'ambition pour fuire le devoir familial, ou y renoncer pour... pour quoi déjà ?

Caroline Wahl joue de descriptions minutieuses et traduit toute la routine de Tilda, avec une volonté claustrophobique : le sentiment d’urgence qu'elle communique finit par étouffer autant le lecteur que son personnage. Et pour bouffée d'oxygène, cette résilience – ou cette obstination.

Le caractère répétitif de ses journées, rythmées par les 22 longueurs à la piscine, devient une métaphore de sa vie : mesurée, contrôlée, mais aspirant à se libérer des contraintes.

Les interactions de Tilda avec les autres personnages sont peintes avec réalisme et empathie. Viktor, un autre nageur régulier, introduit une dimension de mystère et de connexion humaine, symbolisant peut-être un amour ou une aide inattendue. Le personnage de la mère, avec ses faiblesses et ses défaillances, est traité sans jugement, illustrant les complexes dynamiques familiales.

Le succès que ce roman a connu en Allemagne et sa réception par un public plus large sont mérités, car Wahl capte avec une acuité particulière les nuances de la jeunesse contemporaine confrontée à l'adversité. Elle célèbre les petites victoires et la persévérance avec une prose qui est à la fois poétique et terre-à-terre.

22 longueurs reviste le roman d'initiation, avec cette éternelle portée d'un choix où morale, espoir et rêves se confrontent. Poignante, cette histoire ajoute les rivalités sans fin : liberté, sacrifice, amour familial... Autant de bonne raison de se jeter à l'eau pour voir si l'eau est plus claire, au fond de la piscine.

Mais clin d'oeil mis à part, on achève l'ouvrage pour cette profondeur émotionnelle qui nous accompagne de page en page, et résonne longtemps après la dernière.

Par Victor De Sepausy

