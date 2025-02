La spectaculaire conclusion de la trilogie des Cités divines

Quelque part dans ce qui reste de l’Europe telle que nous pensons la connaître. Quand ? Dans le futur, plus ou moins proche. Désormais, le monde est traversé par des vagues caniculaires à la limite du supportable, plus ou moins longues, des Torpeurs qui frappent de plein fouet. Face à des ressources de plus en plus éparses et la chute de certaines nations, comment s’organiser ? Comment vivre ensemble ?