Les cités divines Tome 3 - La cité des miracles

La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett, traduit de l'anglais par Laurent Philibert-Caillat, est le dernier tome de la trilogie débutée avec La Cité des escaliers. Ce livre, comme ses prédécesseurs, plonge les lecteurs dans un univers riche et complexe où la magie côtoie des intrigues politiques serrées et des conflits profonds entre divinités et humains.

Bennett continue de peindre un monde où les frontières entre le divin et le mortel sont troubles, et où les personnages doivent naviguer entre leurs responsabilités et leur destinée personnelle.

Dans La Cité des Miracles, l’accent est mis sur Sigrud je Harkvaldsson, un personnage jusqu’alors secondaire, qui se retrouve au cœur d'une quête vengeresse et personnelle après la mort tragique d'un proche. Ce focus changeant offre une nouvelle perspective sur les événements des livres précédents et enrichit le récit avec des thèmes de rédemption, de sacrifice et de changement.

Le récit mêle habilement action et réflexion, tandis que les dialogues ciselés et les descriptions détaillées des environnements et des systèmes politiques complexifiés ajoutent une profondeur remarquable à l'histoire.

Ce tome clôt la trilogie en apportant des réponses aux mystères tout en ouvrant de nouvelles questions, ce qui est une marque de fabrique de Bennett, créant une fin à la fois satisfaisante et mémorable.

L’intrigue est bien rythmée avec des rebondissements qui maintiennent l'intérêt jusqu'à la dernière page, faisant de La Cité des Miracles une très bonne conclusion à la série qui aura marqué par son originalité et sa richesse narrative. Dommage : le lectorat ne s'y est pas forcément retrouvé, puisque les deux premiers tomes cumulent un peu plus de 4000 exemplaires.