Manifeste pour une sexualité radicale

Imaginez un monde où chacun choisirait librement sa vie amoureuse et sexuelle, affranchi des diktats sociaux. Un pays où la monogamie serait une option et non une norme imposée. Une ville où les travailleur·ses du sexe ne seraient plus stigmatisé·es. Une famille où les garçons ne subiraient pas la pression de correspondre à un modèle viril, cis et hétérosexuel.

Dès les années 1980, à l’aube des luttes pour la déconstruction du genre et les droits des minorités, Patrick Califia esquissait ces utopies. À travers treize articles, il livre l’essence de ses combats contre l’intolérance et la discrimination dans une Amérique puritaine.

Un texte dont le sens résonne encore aujourd’hui pour tous ceux et celles qui interrogent les normes de genre et de sexualité.

Les éditions La Musardine nous en offrent les premières pages en avant-première :

Actif au sein des communautés lesbiennes BDSM des années 1980, Patrick Califia a très vite travaillé sur le genre. Il révèle sa transidentité à l’âge de 45 ans, à l’orée des années 2000. Il est actuellement thérapeute privé à San Francisco.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com