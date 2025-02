Au Québec, le libraire Renaud-Bray a bien cherché à briser la grève

Le droit de grève ne serait pas vraiment dans les petits papiers de Renaud-Bray, d'après les conclusions d'un rapport d'enquête du ministère du Travail québécois publié le jeudi 13 février dernier. Cette procédure a été ouverte à la demande du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray, affilié à la Confédération des syndicats nationaux, importante centrale syndicale québécoise.

En décembre 2024, peu après le début de la grève dans les librairies de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale, toutes deux situées à Québec, le Tribunal administratif du travail avait déjà rappelé à l'ordre l'enseigne. « Des employées-cadres […] ont soit effectué du travail de caisse, de service à la clientèle ou elles ont placé de la marchandise dans les étagères dans l’un ou l’autre des établissements visés », indiquait alors la juridiction.

Les 22 et 23 novembre 2024, le groupe avait eu recours à au moins « trois briseurs de grève », selon la Confédération des syndicats nationaux. Une ordonnance avait été émise contre le groupe, lui signifiant qu'il ne devait plus recourir à des « briseurs de grève » lors des débrayages.

Renaud-Bray persiste et signe

Ce premier avertissement semble avoir été ignoré par l'employeur, d'après les conclusions de l'enquête du ministère du Travail québécois. Au sein du magasin de Laurier Québec ont en effet travaillé 7 employés détachés d'autres lieux de travail : parmi eux se trouvait notamment Mathieu Cardinal, vice-président aux opérations du groupe Renaud-Bray, habituellement en poste à Montréal, au siège du groupe.

Un communiqué de la Confédération des syndicats nationaux rappelle que, le 5 août 2024, le Tribunal administratif du travail avait reconnu coupable la direction des succursales de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale « d'avoir entravé les activités syndicales et manqué à son obligation de négocier de bonne foi ».

Le 24 février prochain, le Tribunal administratif du travail se penchera à nouveau sur le recours aux « briseurs de grève » au sein du groupe, en s'appuyant sur les faits documentés par l'enquête du ministère du Travail. Cette procédure est rendue possible par l’article 109.4 du Code du travail, qui « prohibe l’utilisation de personnes physiques autres que les cadres, sous certaines conditions, pour effectuer les fonctions dévolues aux salariés en grève ou en lock-out », précise le ministère du Travail.

Signalons que le ministre du Travail québécois, Jean Boulet, a déposé ce mercredi 19 février un projet de loi « pour limiter l’impact des grèves et des lock-out sur la population », lequel viserait au maintien d'« une offre minimale de services lors d’un conflit » et à « considérer davantage les besoins de la population ». L'opposition et les syndicats ont dénoncé « une déclaration de guerre aux travailleuses et aux travailleurs », selon l'expression de Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux.

Des revendications salariales

Toujours en cours, la grève au sein des librairies de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale fait suite à des revendications salariales portées par les employés. Le 31 décembre 2023, la convention collective des 60 employés de ces librairies est arrivée à expiration, ouvrant de nouvelles négociations sur les conditions de travail dès le mois de novembre.

Malgré la présence d'une conciliatrice du ministère du Travail, le dialogue entre le patronat et les travailleurs n'a pas été fructueux, et ces derniers ont déclenché une grève générale illimitée le 6 décembre 2024.

« Ça fait plus d'un an qu'on négocie et tout ce que Renaud-Bray cherche à faire, c'est de contourner la loi et de nous maintenir dans le carcan du salaire minimum », indique Isabelle Nadeau, porte-parole du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray. D'après Radio Canada, les salariés demandent un salaire d'embauche supérieur de 1,15 $ au minimum légal pour les commis et de 1,40 $ pour les libraires, ainsi qu'une progression salariale prenant en compte les années d'expérience.

Comme l'a expliqué Floriane Claveau, directrice des communications de Renaud-Bray, au Soleil, la direction a fermé la librairie des Galeries de la Capitale et réduit les horaires d'ouverture de celle de Laurier Québec : « Les horaires sont mis à jour sur notre site web et sur Google pour aider au mieux nos clients à prévoir leur magasinage », indique-t-elle.

Photographie : Renaud-Bray Côte-des-Neiges, à Montréal, en 2013 (Renaudbray, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com