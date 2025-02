Une projection de Z de Costa-Gavras attaquée par l'extrême droite

Un groupe d’individus a fait irruption, provoquant des blessures graves parmi les spectateurs, incluant un coup de couteau, rapporte Libération. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d’homicide volontaire, confiée au 2e district de la police judiciaire.

Parmi les agresseurs, « une trentaine d’individus », selon la préfecture de police, ont été repérés forçant l'entrée de l'immeuble, et six d'entre eux ont été arrêtés puis placés en garde à vue. Les faits ont été capturés en vidéo par des riverains, montrant la brutalité de l’attaque qui a mené à l’hospitalisation de deux personnes, dont un militant de la CGT.

Les agresseurs ont laissé un autocollant avec l'inscription « KOB veille ». Une référence possible à l’Organisation armée secrète des années 1960, qui avait également pour habitude d'inscrire le slogan « OAS veille » sur les murs... Ces trois initiales, « KOB », renvoient à « Kop of Boulogne », groupe de hooligans parisiens des années 1990. Ces groupes sévissaient notamment au virage Boulogne du Parc des Princes.

Le parquet de Paris a indiqué que « les investigations sont en cours afin de déterminer les circonstances de ces faits ainsi que le profil et la motivation des individus placés en garde à vue ».

L'Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, hôte de l'événement organisé par l’association de travailleurs immigrés Young Struggle, a publiquement condamné l'attaque, la qualifiant de tentative d'empêcher « l’organisation des travailleurs immigrés et la lutte de la jeunesse anticapitaliste et antifasciste organisée contre le fascisme et le racisme ».

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a partagé sur X : « Cette attaque, d’une violence inouïe, doit être fermement condamnée et les auteurs jugés. J’apporte tout mon soutien à l’ensemble des camarades attaqués. Ne l’oublions pas : le fascisme tue. Résistance. »

Pour le syndicat, « cette attaque doit être fermement condamnée et les auteurs jugés ». La CGT « apporte tout son soutien aux camarades présents et demande que toute la lumière soit faite sur cette attaque et que justice soit rendue. Elle soutiendra les initiatives unitaires qui seront décidées en réaction à cette attaque et dès ce soir, à Paris, au rassemblement unitaire à 18h00, Gare de l'Est. » Et d'être formelle : « Le fascisme tue. La classe politique doit en prendre conscience et agir pour que ces attaques ne se répètent pas. »

L’Observatoire de la Liberté de Création, dans un communiqué, affirme de son côté : « L’OLC tient à répondre haut et fort au slogan lancé par l’un d’entre eux que non, ni Lyon ni Paris ne sont nazis, et ne le seront jamais, nous y veillerons. »

Et de conclure : « Face à des actes criminels de délinquants factieux d’une très grande lâcheté, nous tenons à apporter notre soutien aux personnes agressées ainsi qu’à l’association qui a organisé cette projection. Avec les organisations cinéma membres et amies, nous réclamons une protection renforcée des lieux de diffusion de la culture et de débat. Personne ne fera taire les œuvres et ceux qui en discutent. Il en va de la démocratie. »

La séance attaquée proposait le film de Costa-Gavras, Z, sorti en 1969 et aujourd'hui considéré par certains comme un classique du cinéma politique. Le long-métrage, tout comme le livre dont il s'inspire, traite de l'assassinat d'un leader de l'opposition progressiste en Grèce, et des efforts ultérieurs pour dissimuler les circonstances de sa mort. Il a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, et a établi Costa Gavras comme un réalisateur majeur dans le domaine du cinéma engagé.

Le roman de Vassilis Vassilikos, inspiré de la vie de Grigóris Lambrákis, médecin et politicien progressiste tué à Thessalonique en 1963, souligne la corruption et la répression dans une Grèce sur le point de basculer dans la dictature militaire.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com