Guy Birenbaum raconte l'épopée d'une famille face à l'horreur

« Ce livre s’inspire librement de l’histoire vraie de ma famille maternelle pendant cette période. L’histoire de ma mère, Tauba, et de mes grands-parents, Rywka (née en 1903) et Moshe/Mosco (né en 1894) Zylbersztejn. » Guy Birenbaum.

Nous savons, avec l’auteur, que cette terrible période est de moins en moins étudiée, pour de multiples raisons, jamais bonnes. Cela pourrait susciter de la colère, mais à bien y réfléchir, cela inspire de la peine, de la peur parfois, mais surtout un acharnement à la tâche. Faire connaître.

C’est aussi le souci du réalisateur Steven Spielberg qui « en 1994, a créé une organisation à but non lucratif, Survivors of the Shoah Visual History Foundation, fondation des archives de l’histoire audiovisuelle des survivants et autres témoins de la Shoah. Cette organisation a réalisé des interviews en 32 langues, dans 56 pays », elle regroupe environ 52.000 témoignages, dont celui de Tauba.

Nous faisons la connaissance de Tauba et de ses parents au matin de la rafle du Vél’ d’Hiv’, le 16 juillet 1942. Apprenons-nous dans les écoles cette date comme nous apprenons 1515 ? Apprenons-nous toujours seulement encore 1515 ? (Qui n’a d’ailleurs pas été la grande victoire de François Ier que l’on veut bien nous vendre… enfin bon.)

Les 16 et 17 juillet 1942, ce sont 12.884 Juifs qui sont arrêtés par la police française, mais elle n’aura pas les Zylbersztejn. À quoi tient la vie ? Ici, à une topographie des lieux pour le moins curieuse. Ils habitaient rue Blondel, mais cette rue ne possède des numéros que d’un seul côté, et les appartements donnent sur la rue Sainte-Apolline, une rue parallèle. Assez déstabilisant pour faire perdre quelques précieuses minutes aux policiers et ainsi faciliter la fuite de Tauba, Rywka et Moshe par les caves. Ils fuient leur appartement, la concierge les cache dans un logement vacant depuis lequel ils peuvent voir les policiers mettre à sac ce qui était, encore 48 heures auparavant, leur chez eux.

C’est Marta qui va les sortir de leur sidération. Marta est la mère de Rywka. Elle est vieille, alors, pour le moment, les nazis ne s’intéressent pas encore à elle. Elle vient les chercher, elle dit connaître un couple dans son immeuble qui pourra les cacher. Ce ne sera pas le grand luxe, bien sûr, mais ils seront presque réunis. Les Zylbersztejn se mettent en route. Pas loin de quarante-cinq minutes de marche en cachant leurs étoiles jaunes, « ils finissent, enfin, par arriver sains et saufs, "plus morts que vifs", à l’adresse du 209, rue Saint-Maur ».

Ce couple qui va les cacher s’appelle les Dinanceau (nous plaidons aussi pour en faire des Justes). Ils vont tout faire pour sauver Tauba et ses parents. Mais pour l’instant, les Zylbersztejn sont surtout abattus : ils viennent de découvrir leur nouveau logement, « leurs trois visages trahissent immédiatement leur surprise et leur abattement. Il s’agit en fait d’un débarras », une table, trois chaises, un sommier, un petit lavabo, le tout dans 6 m².

Ils ne savent pas encore qu’ils vont y passer quasiment deux ans sans sortir. Il va falloir être silencieux, que personne ne sache. Les toilettes sont sur le palier, il faudra attendre l’après-midi pour y aller, quand il n’y a plus personne à l’étage. Moshe prend une chaise et devient guetteur. Rose Dinanceau leur a donné le code : si le gardien balaie vite, c’est qu’il y a danger. Moshe ne quittera pratiquement plus sa chaise.

Aussi reclus soient-ils, des nouvelles de l’extérieur leur parviennent, au compte-gouttes, mais elles arrivent, et elles sont glaçantes. C’est le propre des enfants de dire tout haut ce que les adultes n’osent même pas imaginer. Et Tauba de noter : on ne les enlève pas pour les faire travailler, on ne peut pas faire travailler de tout petits enfants… « Le drame effroyable qui se joue dehors vient de faire irruption brutalement dans leur refuge. Il n’en ressortira plus. »

Les jours passent entre ennui profond et frayeur, « comment vivre caché dans un espace minuscule où la moindre maladresse peut engendrer un danger fatal ? » Tauba trouvera bien une petite échappatoire, mais ce sera une bien maigre consolation.

Un jour, le cousin Alfred fait une brève apparition. Il est résistant. Il fascine la jeune fille qui se rêve maquisarde. Moshe, lui, vit mal cet instant : ne serait-il pas plus utile ailleurs ? Alfred, « conscient que son passage dans les lieux a semé le trouble dans la famille, leur lance : - J’ai pas d’enfants. Si j’en avais, je ferais comme vous. »

Le fils des Dinanceau aussi va faire sa réapparition, et un choix, terrible pour des parents, devra être pris contre ce fils nazi qui veut tuer les Juifs.

Une fiction librement inspirée de l’histoire de sa famille maternelle, nous dit Guy Birenbaum. À la fin de ce livre se trouve le témoignage entier de Tauba, devenue Tauba Birenbaum.

En définitive, elle dit avoir eu de la chance, et de fait… Elle insiste aussi sur la nécessité de la transmission pour que cela n’arrive plus…

Pensez-vous vraiment que cela n’arrive plus ?

Un livre formidable et à plus d’un titre nécessaire !





Par Audrey Le Roy

