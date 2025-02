Jørn Lier Horst : Le Dossier 1569, un cold case à réveiller les morts...

On a déjà dit et répété ici tout le bien que l’on pensait de l’écrivain norvégien Jørn Lier Horst. Son succès tient notamment à l’excellente régularité de sa série « Wisting », avec ses personnages qui nous sont devenus familiers comme le flic William Wisting et sa fille journaliste Line, et avec des polars qui font la part belle au travail ingrat et méticuleux d’enquête de police.

C’est donc en toute confiance que l’on peut ouvrir Le Dossier 1569.

On retrouve bien sûr ces personnages qui nous sont devenus familiers au fil des épisodes : l’inspecteur William Wisting, le veuf tranquille et patient ou Line, sa journaliste de fille. Tous deux se retrouvent souvent sur les enquêtes, chacun à sa manière, le flic et la journaliste.

Mais pour cette fois, sa fille journaliste restera à l’écart de l’affaire. Bien sûr, Wisting a pris de l’âge, il est devenu grand-père, sa prostate le fait souffrir et l’heure de la retraite approche (mais nous faisons confiance à Jørn Lier Horst pour ne pas s’arrêter en si bon chemin !).

Wisting est en vacances. Du moins jusqu’à ce qu’une lettre anonyme lui parvienne à son chalet au bord du fjord et lui suggère de rouvrir un vieux dossier, le dossier 1569 : une affaire qui date de vingt ans, qui concernait la disparition et le meurtre d’une jeune fille et pour laquelle le meurtrier avait été condamné.

Le coupable a même été libéré récemment après avoir purgé sa peine. Un cold case qui ne dit pas tout à fait son nom.

Qui donc envoie ces lettres anonymes à Wisting ? Le meurtrier de 1999 qui clamait son innocence et veut obtenir justice ? Quelqu’un qui veut discréditer les enquêteurs de l’époque ? Une journaliste qui rôde autour de cette affaire ?

« [...] — Il a fait en sorte de mobiliser votre pleine attention et il a obtenu que vous et moi ayons des doutes sur la procédure judiciaire qui a conduit à sa condamnation. Parlez de manipulation si vous voulez, mais il a réussi son coup. » Wisting acquiesça, son raisonnement avait été le même. [...] — Quand on rouvre des affaires anciennes, il se passe toujours des choses imprévues ».

Alors qui manipule qui autour du dossier 1569 ?

On retrouve avec plaisir le soin apporté par cet auteur à la construction de ses polars. Au fil des chapitres, nous suivrons le procès de 1999, les tâtonnements de Wisting et de ses collègues dans la réouverture du dossier 1569 et même d’autres affaires qui gravitent autour de ce même dossier.

Difficile de retrouver les protagonistes de l’époque, de les faire parler à nouveau, de raviver des souvenirs confus et de démêler le vrai du faux, plus de vingt ans après.

On retrouve ici le rythme tranquille des polars de Horst et Wisting. Avec eux, pas de folles courses-poursuites, pas de super-flics alcoolisés, pas d’affreux serial-killers qui rodent le soir autour de la maison. Police business as usual, c’est le lent, fastidieux, patient travail d’enquête qui nous est donné à voir.

Alors comment fait Jørn Lier Horst pour nous captiver ainsi, nous faire enchaîner chapitre après chapitre, sans qu’on puisse lâcher le bouquin comme s’il s’agissait du dernier thriller ?

La magie sans aucun doute de son écriture fluide et agréable, d’un sens certain du timing, d’une intrigue soigneusement construite qui ne laisse deviner que peu à peu des strates insoupçonnées et des ramifications complexes...

Et puis peut-être aussi un peu de cette ambiance provinciale du comté de Vestfold, faite de bonhomie et de bienveillance que le lecteur retrouve comme un vieux fauteuil confortable, assuré d’y passer un très agréable moment.

Ce lecteur, Horst ne lui demande pas vraiment de trouver l’assassin façon whodunit, non il lui faudra plutôt se laisser porter par l’enquête et suivre avec intelligence le raisonnement patient de Wisting qui finira bien par soulever les derniers voiles de la toujours complexe vérité.

Dans les toutes dernières pages.

Par Bruno Ménétrier

