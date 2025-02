Soumission chimique au ministère de la Culture : la cellule d'écoute rouverte

Depuis le mois d'octobre 2024, une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité mène ses travaux, entre auditions et tables rondes, en vue d'émettre un état des lieux du sujet et de produire des recommandations sur les réponses souhaitables.

Présidée par Sandrine Rousseau (Écologiste et Social, Paris), avec Erwan Balanant (Les Démocrates, Finistère) comme rapporteur, la commission a procédé à l'audition de Rachida Dati, ministre de la Culture, le mercredi 12 février dernier.

Dans ce cadre, elle a annoncé la réactivation, à compter du 1er mars 2025, d'une cellule d'accompagnement psychologique destinée aux victimes de Christian Nègre, ancien sous-directeur des politiques de ressources humaines au sein du ministère de la Culture. Comme le racontait Libération dans une enquête, il aurait, entre 2009 et 2018, intoxiqué « plus de 200 femmes » aux diurétiques, au ministère ou au sein de la direction régionale des affaires culturelles Grand Est, où il avait été transféré.

Sujet d'un signalement pour avoir photographié les jambes d'une sous-préfète lors d'une réunion, Christian Nègre se retrouve visé par la justice, suspendu puis révoqué de la fonction publique, avant l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris en janvier 2019.

L'inaction du ministère de la Culture a rapidement été pointée du doigt : dotée d'une cellule de signalement dès 2017, la rue de Valois n'avait toutefois pas réservé un écho important aux récits des victimes. Toujours auprès de Libération, l'une d'entre elles critiquait foncièrement le suivi réservé aux signalements par ce biais.

Près de 300 femmes victimes

« J'aurais voulu qu'on m'arrête avant. C'était compulsif, mais il n'y avait pas chez moi une volonté d'empoisonner ces femmes. Je ne pensais pas que le diurétique pouvait causer des problèmes médicaux », expliquait Christian Nègre à Libération au sujet de ces agressions sexistes, en 2019. L'homme prenait plaisir à isoler ses victimes, après ingestion du médicament à leur insu, pour les voir uriner, avant d'archiver des photographies et des notes sur ce qu'il désignait comme ses « expériences ». Des pièces déterminantes, récupérées sur son ordinateur par les enquêteurs.

Lors de son audition par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Rachida Dati a indiqué que « la cellule d’accompagnement psychologique mis en place à la découverte des faits » serait réactivée à compter du 1er mars 2025, « afin que toutes les personnes concernées par cette affaire — qu’elles aient déposé plainte ou non — puissent continuer de trouver une écoute auprès de psychologues cliniciens ». Une adresse électronique sera mise en place et communiquée par le ministère de la Culture sur son site internet avant la fin du mois de février.

D'après le ministère, près de 300 femmes, « agents du ministère ou non », pourraient être concernées par les agissements de Christian Nègre.

L’État s’est porté partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre du mis en cause, « toujours en cours ». Placé sous contrôle judiciaire, Christian Nègre avait été mis en examen, en 2019, pour « administration de substance nuisible, d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction, d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation d'image, de violence par une personne chargée de mission de service public et d'infractions à la législation sur les médicaments ».

L'État condamné

Le 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris avait condamné l’État à indemniser 7 victimes pour la faute personnelle de Christian Nègre. Il retenait alors que « la faute commise par l’ancien sous-directeur du ministère de la Culture constitue une faute personnelle détachable du service compte tenu de sa gravité et [condamnait] l’État à réparer l’intégralité des préjudices subis par la requérante en lien certain et direct avec cette faute ».

La somme totale à verser, pour l'État, s'élevait alors à 95.000 €, décomposée comme suit : 40.000 € au titre du préjudice corporel, 5000 € au titre des souffrances endurées, 20.000 € au titre du préjudice moral, 10.000 € au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 20.000 € au titre de l’atteinte à son honneur.

Le ministère de la Culture, le 13 février dernier, a annoncé la généralisation du « dispositif d’indemnisation des personnes victimes des agissements de ce fonctionnaire » à toutes les victimes, « qu’elles soient ou non des agents de l’État » : les demandes adressées au ministère seront « examinées au regard des informations transmises et du cadre indemnitaire fixé par le juge administratif », précise la rue de Valois.

Précisons que le 30 janvier dernier, la Cour administrative d’appel de Paris a évoqué le cas d'une victime, qui a fait appel de la décision de février 2023 pour faire reconnaitre « la responsabilité propre de l’État » et notamment une hiérarchie restée « muette pendant huit ans », rapporte la Fondation des Femmes, qui a accompagné juridiquement la plaignante. « En attendant que la justice pénale se prononce dans cette affaire tentaculaire sur la culpabilité de M. N., le ministère de la Culture doit faire face à ses responsabilités », souligne l'organisation.

Alizée, la victime et requérante en appel, témoigne : « Pendant mon année d’alternance au sein du Ministère de la Culture en 2011, j’ai été victime de soumission chimique par Christian N., alors fonctionnaire à cette époque. La vingtaine de témoignages qui viennent nourrir mon appel prouvent sans équivoque les dysfonctionnements présents à l’époque dans l’administration qui ont tous contribué et favorisé l’exercice de la perversité de Christian N pendant dix ans sur des centaines de victimes. Ces témoignages sont clés : ils confirment les alertes faites à l’époque auprès de certaines hiérarchies, la réputation perverse de l’agent et les manquements du devoir de vigilance des managers de l’agent », explique-t-elle.

