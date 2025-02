Willem, Grand Prix de l'Académie des beaux-arts en gravure et dessin

Les Grands Prix de l’Académie des beaux-arts récompensent, à raison de trois distinctions par an, des artistes français ou étrangers s’étant illustrés par l’excellence de leur carrière, une œuvre récente marquante ou une action notable. Ils couvrent les neuf sections de l’Académie : peinture, sculpture, architecture, gravure et dessin, composition musicale, membres libres, cinéma et audiovisuel, photographie et chorégraphie.

Doté chacun de 30.000 euros, financés par l’Académie, chaque prix est remis à un lauréat qui est ensuite invité à redistribuer cette somme entre plusieurs artistes dont il souhaite saluer le travail.

Au cours de l’année 2024, l’Académie a attribué, sur la proposition de chaque section, les 3 Grands Prix suivants : le Grand Prix en composition musicale à Georges Aperghis, le Grand Prix en peinture à Gérard Traquandi et le Grand Prix en gravure et dessin à Bernhard Willem Holtrop, plus connu sous le nom de Willem.

Une œuvre sous le signe de la satire politique

Né en 1941 aux Pays-Bas et installé en France depuis 1968, Bernhard Willem Holtrop, dit Willem, est une figure incontournable du dessin de presse. Pilier de Hara-Kiri et Charlie Hebdo, il a également marqué le paysage journalistique français avec ses 40 ans de collaboration à Libération.

Son trait décortique l’actualité politique, en France comme à l’international. Observateur des mouvements sociaux, des conflits et des bouleversements historiques, il a publié quantité d'ouvrages entre 2002 et 2024.

Parmi ses thématiques phares : la politique, évidemment, avec la parution de Sarko l'Increvable (Les Requins Marteaux, 2006), Le roman noir des élections (Les Requins Marteaux, 2008) ou encore Macron, l'amour fou (Les Requins Marteaux, 2018). Plus récemment, il a réalisé un état des lieux de l'Art et des artistes du 19e au 21e siècle, avec La vie d'artiste (Cornélius, 2025).

Ce dernier recevra son prix le mercredi 5 mars 2025 sous la Coupole du Palais de l’Institut de France dans le 6e arrondissement de Paris. Remis par Catherine Meurisse, membre de la section de gravure et dessin à l’Académie des beaux-arts, la cérémonie sera suivie, jusqu’à 20 heures, d’une conversation avec l’artiste animée par Emmanuel Pernoud, correspondant de la section de gravure et dessin.

Crédits image : WILLEM © François Forcadell

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com