La Grande Librairie interroge le pouvoir des mots

Le rendez-vous hebdomadaire du livre convie ses invités pour discuter du pouvoir des mots. Une réflexion initiée par Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais lauréat du Prix Goncourt 1992 pour son roman Texaco (Gallimard).

Patrick Chamoiseau et le poids des mots

Dans son dernier essai, Que peut littérature quand elle ne peut ? (Seuil), l’écrivain déroule sa réflexion, et interroge l’importance de l’écrit face à l’impuissance du réel. Figure de la créolité, il porte la voix des peuples opprimés, et en fait un espace essentiel de reconquête de l’humanité et de réenchantement du monde. La littérature, loin d’être un refuge, devient alors un lieu de résistance.

Augustin Trapenard posera également cette question à Hiam Abbass, comédienne, réalisatrice et photographe franco-palestinienne née en Israël. Portée par la poésie depuis l’enfance, cette fervente défenseuse du dialogue entre les peuples et les cultures reviendra sur l’influence des vers de Khalil Gibran. Elle racontera comment ce poète libano-américain du début du XXe siècle a façonné son regard sur le monde, et à quel point ses textes l’ont aidée à transcender son existence.

La littérature en temps de guerre

C’est précisément d’existences meurtries que traite Nayla Chidiac, psychologue spécialiste du stress post-traumatique. Son dernier ouvrage, L’écriture qui guérit (Odile Jacob), est guidé par une question : l’écriture peut-elle avoir une action sur un traumatisme psychique ?

Celle qui a initié les ateliers d’écriture thérapeutique à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, s’interrogera sur le sens qu’on donne à l’écriture, comment elle peut devenir un rempart contre la destruction, et aider dans la traversée d’une guerre. Pour ce faire, elle s’appuiera sur son expérience clinique, et sur les œuvres de Blaise Cendrars, Jorge Semprún ou Marguerite Yourcenar.

Andreï Kourkov raconte l’Ukraine

Que reste-t-il d’un pays en guerre ? Depuis février 2022, Andreï Kourkov observe, raconte, consigne. L’écrivain ukrainien chronique l’effondrement et la résistance, le quotidien d’un peuple debout face à l’occupant russe. Avec Notre guerre quotidienne (trad. Johann Bihr et Odile Demange, Noir sur blanc), deuxième volet de son journal de bord, il capte l’indicible, cette routine de l’horreur où l’on s’adapte pour survivre.

L’auteur dresse le portrait d’une Ukraine qui refuse de plier et rend hommage à celles et ceux qui défendent, au péril de leur vie, leur terre et leur culture.

Un récit qui éclaire les enjeux d’un conflit aux portes de l’Europe, et rappelle que la guerre ne se comprend jamais mieux qu’à hauteur d’hommes et de femmes.

Michel Hazanavicius au cœur des batailles

La guerre racontée par celles et ceux qui la vivent. Dans Carnets d’Ukraine (Allary), Michel Hazanavicius, cinéaste multi-oscarisé et ambassadeur de United24 — plateforme de donation pour la reconstruction de l’Ukraine —, dresse le portrait de soldats ukrainiens croisés sur la ligne de front en novembre 2023.

Un livre qui plonge dans le quotidien de ces combattants, entre chaos et résilience. Témoignage brut d’une réalité souvent insaisissable, cet ouvrage résonne comme un hommage, mais aussi, peut-être, comme un avertissement...

Roberto Saviano, retour aux affaires

Mais la guerre se vit parfois différemment. Celle que conte Roberto Saviano est intérieure : il dresse le portrait d’un État gangrené par le capitalisme mafieux. Pour avoir mis des mots sur cette réalité, le journaliste et écrivain napolitain vit sous protection policière depuis le succès de Gomorra (trad. Vincent Raynaud, Gallimard/Folio) en 2006, écoulé à plusieurs millions d’exemplaires.

Avec Giovanni Falcone (trad. Laura Brignon, Gallimard), il poursuit son exploration de ce monde souterrain, et enquête sur le destin du juge anti-mafia assassiné en 1992.

Le choix du libraire — La Méridienne

Comme chaque semaine, La Grande Librairie pousse les portes d’une librairie indépendante. Cette fois-ci, direction Fleurance, dans le Gers, où Julie Têtue a transformé sa passion pour les livres en projet de vie. Son refuge littéraire ? La Méridienne, un lieu à son image, dédié aux amoureux des mots.

Si on lisait à voix haute — Stéphane de Groodt

Enfin, le comédien Stéphane de Groodt, virtuose du bon mot et de l’absurde, accompagnera Élina Duret, finaliste de la saison 5 de Si on lisait à voix haute, dans sa lecture et son interprétation du Quichotte de Cervantes (trad. Jean Carnavaggio, Gallimard), ce roman picaresque tant aimé de Patrick Chamoiseau.

