Retour de Bibliothèque(s), une revue pour “l'ensemble des bibliothécaires

ActuaLitté : D'où vient l'idée de relancer Bibliothèque(s) ? Pour quelle(s) raison(s) la revue s'était-elle arrêtée ?

Le comité éditorial de Bibliothèque(s) : L'ABF a pris la décision de suspendre Bibliothèque(s) à la fin de l’année 2020, après une année difficile marquée par la pandémie de Covid-19 et l’annulation du congrès, événement majeur pour le financement des publications de l'association.

L’année suivante, dans ce contexte de fragilité financière, l’ABF a privilégié l'organisation d’un congrès virtuel entièrement gratuit pour l’ensemble des professionnel·le·s des bibliothèques, adhérent·e·s ou non de l’association.

Relancer Bibliothèque(s) a toujours été un objectif, et ce, dès le moment de sa mise en pause. L'idée de cette relance n’est pas simplement de reprendre le fil, mais d'en profiter pour revoir son format, son contenu et son modèle économique, en tenant compte des évolutions du secteur et des attentes des lecteur·rice·s.

Qui compose le comité éditorial ? Quelle est la ligne éditoriale pour ce retour de Bibliothèque(s) ?

Bibliothèque(s) : Aujourd’hui le comité éditorial se compose d’adhérent·e·s bénévoles de l’ABF. Pour intégrer ce groupe de travail, une candidature doit être adressée au Conseil national de l’association. Il est possible de consulter la liste des membres du comité éditorial sur notre site.

Celui-ci n’étant pas au complet, n’hésitez pas à écrire à cette adresse comite.editorial@abf.asso.fr, si vous souhaitez rejoindre ce groupe ou avoir des renseignements sur son travail.

À l'instar de l'ABF, Bibliothèques(s) a pour ambition de s'adresser à l'ensemble des bibliothécaires, qu'ils soient salariés ou bénévoles, et indépendamment du type d'établissement (bibliothèque municipale, universitaire, spécialisée, départementale, etc.) ou de sa localisation.

Bibliothèque(s) revient donc avec une nouvelle formule :

• une maquette modernisée qui fait la part belle aux grands aplats de couleurs ;

• un dossier thématique pensé et construit par le comité éditorial, avec l'appui d'un comité scientifique. Le dossier permet à la fois de présenter des retours d'expérience et des pratiques innovantes menées tant au niveau national qu'international. Cette dimension collaborative permet à la revue de servir de véritable point de rencontre pour les professionnels qui souhaitent partager leurs succès, mais aussi leurs défis, en matière de gestion et d’évolution des bibliothèques ;

• de nouvelles rubriques consacrées aux ressources humaines, au management, à la communication et au marketing, aux sorties littéraires professionnelles (notes de lecture), à la législation...

Grâce à ses articles de fond, ses interviews d'experts et ses études de cas, elle a pour objectif de s’inscrire comme une ressource pour les bibliothécaires cherchant à enrichir leurs compétences, à comprendre de nouvelles tendances et à trouver des solutions innovantes dans leur quotidien professionnel.

Bibliothèque(s) est une revue professionnelle, pensée et rédigée par et pour les bibliothécaires.

Quel sera le rythme de parution et le mode de diffusion ?

Bibliothèque(s) : La revue paraîtra deux fois par an, au mois d’avril puis de novembre. La vente au numéro sera possible depuis la boutique en ligne de l'association, tout comme un abonnement pour deux numéros.

Bibliothèques(s) sera disponible uniquement en version papier. Ce choix repose sur un constat : depuis plusieurs années, la presse et la littérature professionnelle sont presque uniquement disponibles en version numérique, alors qu’une véritable demande de retour au format papier se fait sentir. Ce désir a été constaté auprès des lecteur·rice·s de Bibliothèque(s), mais aussi à travers le faible taux de téléchargement du Bulletin, une publication gratuite et exclusivement diffusée en pdf et epub de l’ABF.

Une version accessible sera néanmoins disponible via l’association Valentin Haüy. Cette collaboration permet à la revue d'être accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Quelles sont les raisons pour lesquelles, selon le comité éditorial, une revue est nécessaire à la profession ?

Bibliothèque(s) : Le comité éditorial considère qu'une revue est indispensable à la profession pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il existe une volonté d'enrichir le paysage éditorial professionnel, qui a connu des évolutions importantes ces dernières années, marquées notamment par l'arrêt de plusieurs titres. Dans ce contexte, Bibliothèque(s) trouverait facilement sa place en offrant un espace dédié à l'actualité, aux enjeux et aux pratiques des bibliothécaires.

Depuis 2021, l’ABF a reçu de nombreuses sollicitations d’ancien·ne·s lecteur·rice·s de Bibliothèque(s), ce qui a renforcé notre décision de relancer la revue et nous fait penser qu’elle recevra un accueil positif des professionnel·le·s. De plus, l'ABF, avec près de 120 ans d'existence, son statut de première association de bibliothécaires en France, et son réseau de personnes ressources, est particulièrement bien positionnée pour porter ce projet.

Grâce à son expérience, ses congrès, sa formation d’auxiliaires de bibliothèque et ses commissions thématiques, l'ABF dispose des leviers nécessaires pour proposer une revue qui réponde aux besoins des professionnel·le·s du secteur.

Photographie : les numéros 100-101 (avril 2020) et 102-103 (décembre 2020) de la revue Bibliothèque(s)

