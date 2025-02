Les mains vides, le coeur plein

Le ou la protagoniste – finalement, dans ce cas, peu importe – part sur son vélo. Ce départ, c’est pour faire face à un cœur brisé. « Tu le sentais déjà perler depuis des semaines, à goutte de regard plus fuyant, de caresses plus rares, d’une complicité se délitant, imperceptible. Presque à mesure que les sentiments irriguaient de moins en moins votre jardin commun. »

Les relations amoureuses, même dans ce futur imaginé, peuvent se terminer et laisser des blessures douloureuses, difficiles à soigner. Alors, il faut partir. Se mettre à pédaler, laisser le vent défaire ses cheveux et le soleil faire rougir sa peau. Pour aller voir ailleurs, voir autre chose, voir autrement.

« Monter encore, monter, s’enrouler autour du massif, désespérer à chaque tournant, mettre pied-à-terre, s'arrêter sur un bout d’aplat, repartir en zigzaguant et manquer de verser dans la caillasse et les kermès. »

Ce carnet de voyage, reconstitué par la famille de ce « tu » qui envoie lettres et dessins dès que possible, est un moment de grande poésie. Cette épopée se découpe en épisodes de vie, permettant de chroniquer le fonctionnement de différentes communes. Au fil des jours et des kilomètres, les rencontres s'enchaînent et viennent nourrir ce voyage personnel et intime.

Chaque commune est autogérée et suit un système unique, adapté à un environnement et des valeurs fondamentales qui lui sont propres. Ces personnes répartissent les tâches du quotidien, partagent leur nourriture et font de la place aux personnes de passage. Jour après jour, notre protagoniste doit choisir entre parcourir de longues distances ou se rendre utile pour mériter un lit dans lequel passer la nuit.

Elio Possoz nous offre une petite pépite de littérature de l’imaginaire.

Face au dérèglement climatique, plutôt qu’une dystopie qui viendrait d’autant plus nourrir notre éco-anxiété collective, l'auteur fait le choix d’un futur plus doux. Plus communautaire, plus fluide. Les individus décident ou non de faire partie de ces communautés, avec leurs règles et leurs terminologies, toujours précises et différentes, avec des saveurs bien particulières qui font écho à la géographie, à la météo. Il ne faut pas croire que tout est rose pour autant. Sécheresses, tempêtes, disparition de certaines espèces et paysages, inondations et effondrements font partie du quotidien.

Pour accompagner son récit, déjà coloré par la perspective qu’il offre, Elio Possoz pioche dans d’autres langues – l’espagnol, l’anglais ou encore l’arabe – pour modifier ce français imaginaire. Un français plus inclusif, plus apte à la modulation, plus libre. D’une région à l’autre, notre protagoniste se retrouve face à des dialectes parfois surprenants, à des néologismes intelligents et pleins de sens. Toute cette diversité, en plus de refléter les communautés concernées, permet de se projeter dans un futur qui n’accepte plus les frontières, physiques ou culturelles.

Bref : voici un petit roman qui, comme souvent dans le catalogue de La Volte, donne l’occasion de se questionner et, parfois aussi, d'espérer.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com