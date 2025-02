Au coeur des Lumières : première traduction complète des Brouillons

Les éditions Noir sur Blanc publient le 17 avril prochain, en deux volumes, la première traduction complète de cette somme : 3760 pages, traduites de l'allemand par Étienne Barilier... Elle est tirée de la première édition qui réunit tous les Brouillons, parue seulement en 1992 chez Carl Hanser Verlag, sous le nom des Sudelbücher. Des extraits de cette œuvre monumentale ont été publiés en France au XXe siècle, notamment sous le titre Aphorismes.

« Cet idéal humaniste ne mérite-t-il pas d'éclairer notre siècle ? »

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) incarne l'homme des Lumières dans son aspiration la plus fondamentale : éclairer l'humanité sur elle-même et le monde. Chaque jour, il s'est attaché à cette tâche, la preuve avec ses Brouillons, qui nous dévoilent le spectacle d'un homme en quête de soi et de vérité.

Il y consigne les événements de son quotidien (ses maladies, son alimentation, ses amours, ses souvenirs d'enfance, ses rêves), examine ses croyances personnelles et engage un dialogue avec la philosophie débattue à son époque, de Mendelssohn à Kant, en passant par Spinoza, Jacobi ou Leibniz.

Si seulement la dixième partie de la religion et de la morale qui se trouvent dans les livres se trouvait dans les cœurs ! Mais il en va presque toujours ainsi : la plus grande partie de la sagesse humaine, à peine engendrée, est mise au dépôt, au reposoir. C'est pourquoi un quidam, un jour, voulut faire dériver ce mot non du latin reponere [déposer], mais directement du français repos. - Extrait du cahier K2 (1793-1796), signé Georg Christoph Lichtenberg

L'ensemble de ces pages donne par ailleurs une large place à la science - géométrie, physique, astronomie, chimie, zoologie, calcul des probabilités -. Des considérations sur les taches lunaires, les polypes, l'optique, l'électricité, le magnétisme, la météorologie...

Ses notes, qui n'étaient pas destinées à la publication, ne suivent aucun impératif littéraire. Son héritage, selon l'éditeur : « Sérénité souriante, ironie libératrice, audace de penser. Cet idéal humaniste ne mérite-t-il pas d'éclairer notre siècle ? »

Étienne Barilier voit un successeur au XXe siècle à Lichtenberg, en la personne de Paul Valéry, comparant les Sudelbücher aux Cahiers du poète : « Ne nous cachons pas que les réflexions de Lichtenberg, comme celles de Valéry, présentent souvent un haut degré d'abstraction », confie-t-il.

Avant de blâmer, on devrait toujours chercher à savoir si l'on ne pourrait pas excuser. - Extrait du cahier K2 (1793-1796), signé Georg Christoph Lichtenberg

Un maître de l'ironie

Neuvième enfant d’un pasteur luthérien, Georg Christoph Lichtenberg a été rendu bossu à la suite d'une chute durant son enfance. Après avoir poursuivi des études en mathématiques et en sciences naturelles, il obtient une chaire à l'université de Göttingen.

C’est seulement posthumément, grâce à ses Brouillons, qu’il est reconnu comme l’un des esprits les plus originaux de son époque, admiré de figures telles que Goethe, Kant, Nietzsche Tolstoï, ou encore Karl Kraus et Ludwig Wittgenstein. Ces deux derniers ont particulièrement apprécié les rapports indémêlables du langage et de la pensée que tisse Lichtenberg.

L'Allemand est enfin un maître de l'ironie, utilisant cette dernière comme moyen de distanciation, notamment envers soi-même, et une manière de questionner la prétention du langage à détenir la vérité. Plutôt que de s'engager dans un scepticisme destructeur, son ironie purifie le langage tout en maintenant la foi en une vérité potentielle.

Une des fautes les plus grandes et en même temps les plus communes de l'homme est de croire que les autres hommes ne connaissent pas leurs faiblesses parce qu'ils n'entendent pas ragoter à leur sujet, ni oralement ni par écrit. Or je crois que la plupart des hommes sont mieux connus d'autrui qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Je sais que des écrivains célèbres, mais qui au fond n'étaient que des esprits superficiels (choses qui en Allemagne vont fort aisément de pair), avec toute leur vanité, n'en ont pas moins été tenus, par les meilleurs esprits que j'aie pu interroger, pour des têtes vides. - Extrait du cahier K2 (1793-1796), signé Georg Christoph Lichtenberg

Pour l'auteur des Années d'apprentissage de Wilhelm Meister, « les récits de Lichtenberg peuvent nous servir comme de la plus merveilleuse lanterne magique : là où il rit, c'est qu'un problème se cache ». Elias Canetti, de son côté, affirmait que les Sudelbücher constituaient l’ouvrage le plus riche de la littérature universelle, rien que ça...

L'essence de la pensée de Lichtenberg, selon Étienne Barilier, « ressemble à la démarche du Petit Poucet, avançant pas à pas dans la forêt de son époque. À ce titre, notre auteur incarne véritablement l'esprit des Lumières tel que défini par Ernst Cassirer : la pensée de l’Aufklärung est avant tout un processus, un cheminement vers la vérité, plutôt qu’une proclamation de vérité établie. Elle représente un effort vers la connaissance et une construction du savoir plus qu’un savoir finalisé. Elle privilégie le style plutôt que la doxologie, favorisant la croissance intérieure plutôt que l'énoncé de vérités définitives. Elle esquive l’esprit de système ; elle est conquête, par la raison, de son autonomie. »

Durant toute ma vie, j'ai trouvé que rien ne permet mieux de comprendre le caractère d'un homme, en l'absence de tout autre moyen, que de le voir prendre mal une plaisanterie. - Extrait du cahier K2 (1793-1796), signé Georg Christoph Lichtenberg

Le Suisse Albert Béguin a vu en Lichtenberg un précurseur du romantisme, reconnaissant son attention aux rêves et aux pouvoirs de la nuit, tout en notant qu'il n'a pas franchi le seuil exploré par Novalis ou Hoffmann. Homme d'approche équilibrée, valorisant la rationalité tout en reconnaissant les charmes de l'irrationnel, il critique les excès de la Révolution française tout en désapprouvant les privilèges aristocratiques.

Le don d'utiliser tous les incidents de la vie à son profit et à celui de sa science, voilà en quoi consiste une grande part du génie. - Extrait du cahier K2 (1793-1796), signé Georg Christoph Lichtenberg

Crédits photo : Statue de Lichtenberg à Göttingen (Daniel Schwen, CC BY-SA 2.5)

