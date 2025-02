Être stupéfait ou stupéfié ? Décodage des dilemmes linguistiques français

À travers près de mille entrées, les linguistes du Quai Conti analysent les erreurs courantes, les abus de sens, les néologismes et l’influence grandissante des termes venus d’ailleurs. La prolifération du vocabulaire technologique, l’irruption des mots étrangers sous l’effet des médias et de la mondialisation : autant de phénomènes qui interrogent et trouvent ici une réponse concrète de l’Académie française.

Loin d’être un simple gardien du langage, cette institution fondée par le cardinal de Richelieu veille à préserver la richesse de la langue tout en accompagnant son évolution. Ce livre, déjà édité, s’est écoulé à près de 7000 exemplaires en 2020. 3 ans plus tard, une réédition a séduit quelque 6000 amateurs de lettres, et revient en librairie avec plus de cent entrées inédites et une préface signée Amin Maalouf.

Les éditions Philippe Rey nous en offrent les premières pages en avant-première :

L’ouvrage est préfacé par Amin Maalouf, écrivain franco-libanais et lauréat du prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanios (Grasset). Il est élu à l’Académie française en 2011, et en devient le secrétaire perpétuel le 28 septembre 2023. Son texte est suivi de la postface de Dominique Fernandez, écrivain, essayiste et italianiste français, également membre de l’Académie française.

Par Louella Boulland

