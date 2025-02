Qui sont les finalistes du Prix Franz Hessel 2025 ?

Depuis 2010, le Prix Franz Hessel récompense chaque année deux auteurs, l’un francophone, l’autre germanophone, avec une dotation de 10.000 €. Associant journalistes, éditeurs, programmateurs culturels et universitaires des deux rives du Rhin, le Prix Franz Hessel a pour ambition de nourrir le dialogue littéraire franco-allemand.

Ainsi, son jury binational sélectionne conjointement des auteurs dont les œuvres récentes, encore inédites dans l’autre langue, se distinguent par leur potentiel et méritent d’être mises en lumière auprès des critiques, traducteurs et éditeurs du paysage littéraire européen. « Le Prix Franz Hessel leur apporte de la visibilité et un espoir de traduction dans l’autre langue », souligne Astrid Böhmisch, directrice de la Foire du Livre de Leipzig.

Pour la première fois, c’est durant cet évènement que sera remise la récompense, le 28 mars 2025. Et, comme chaque année, la Villa Gillet en France et la Fondation Genshagen en Allemagne orchestrent non seulement les délibérations du Prix Franz Hessel, mais accompagnent ses lauréats à travers des résidences, des lectures publiques et des ateliers.

Soutenu par le Ministère de la Culture et la Délégation du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias, le Prix a été remis en 2022 a Maryline Desbiolles pour Charbons ardents (Seuil) et Fridolin Schley pour Die Verteidigung (Hanser Berlin) . Sans plus tarder, voici les finalistes de cette nouvelle édition :

En France :

Le convoi, de Beata Umubyeyi Mairesse (Flammarion)

Archipels, de Hélène Gaudy (éditions de l’Olivier)

En Allemagne :

Seinetwegen, de Zora del Buono (C.H. Beck)

Nostalgia, d’André Kubiczek (Rowohlt Berlin)

Le jury du Prix Franz Hessel 2025 réunit des figures du monde littéraire français et allemand. Côté français, il est composé du journaliste et critique littéraire Nils C. Ahl, de la directrice de la Villa Gillet Lucie Campos, de la journaliste et critique Francesca Isidori, de la magistrate et autrice Christine de Mazières, ainsi que du journaliste et critique Augustin Trapenard.

Le jury allemand rassemble Thorsten Dönges, responsable de la programmation au Literarisches Colloquium Berlin, l’écrivain et journaliste Hans-Peter Kunisch, la critique littéraire Petra Metz et Ulrike Vedder, professeure à l’Université Humboldt.

