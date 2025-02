Rita Carelli et Marine Duval, Prix Caméléon 2025 pour Terre noire

Le Prix Caméléon a pour objectif d'ouvrir les étudiants à la culture littéraire contemporaine étrangère et à la problématique de la traduction. 100 jurés étudiants ont voté pour élire l'ouvrage lauréat, parmi la sélection, qui comptait 3 titres.

Le Prix Caméléon 2025 sera décerné aux lauréates, Rita Carelli et Marine Duval, le mardi 11 mars prochain à l'occasion d'une soirée spéciale. À cette occasion, un débat sera organisé, animé par Andréa Muatetema et Janaína Prata Ferreira, étudiantes membres du jury étudiant, en présence de Rita Carelli, Marine Duval, Anne-Marie Métailié (Éditions Métaillié), Fabrice Baumann, libraire Decitre (sous réserve), Simele Soares Rodrigues et Natalia Guerellus.

Ana est une adolescente comme les autres, peut-être un peu timide. La mort soudaine de sa mère va la jeter dans une aventure inouïe qui va bouleverser sa vie. Le père d’Ana est archéologue, il fouille les territoires de terre noire pour documenter une occupation humaine immémoriale. Il emmène sa fille avec lui en Amazonie, elle est accueillie chez le chef du village. Dans la forêt, elle est exotique mais acceptée telle qu’elle est. Elle découvre la nature et la cosmogonie indienne. Elle est fascinée par la mythologie. Par les rites d’initiation traditionnels qui permettent aux filles d’apprendre à être des femmes. Confrontée à ces différences radicales, sa vision du monde change. Elle repartira mais reviendra des années plus tard pour constater qu’il n’y a plus de poissons dans le fleuve et que la forêt brûle. – Le résumé de l'éditeur pour Terre noire

L'année dernière, le Prix Caméléon de l'Université Jean Moulin Lyon 3 avait été décerné à Helene Bukowski pour son roman Les Dents de lait (Gallmeister) et aux traductrices Sarah Raquillet et Elisa Crabeil pour leur traduction de l'allemand.

