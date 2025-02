Éducation artistique et culturelle à l'école : peut mieux faire

Depuis plus de 50 ans, l'éducation artistique et culturelle s'est structurée en France, bénéficiant en 2013 d'une traduction législative et devenue, à partir de 2017, une « politique prioritaire du gouvernement », rappelle la Cour des Comptes. Autrement dit, l'affichage politique est bien présent, mais qu'en est-il de l'efficacité des mesures ?

Dans un vaste rapport, l'institution se penche sur cette politique destinée à réduire les inégalités d'accès à la culture, en s'appuyant sur un cadre scolaire qui, en théorie, ne laisse aucun jeune citoyen de côté. Les enseignements artistiques, obligatoires à l'école et au collège, se prolongent au lycée, sous forme de spécialités ou d'options, tandis que ce socle commun peut être approfondi par des opérations supplémentaires.

En 2023, le budget consacré à l'éducation artistique et culturelle s'est élevé à 3,5 milliards €, rappelle la Cour des Comptes, dont environ 3 milliards mis sur la table par l'État et 600 millions € par les collectivités territoriales, principalement les communes. Quant aux outils récents, difficile de ne pas évoquer la part collective du Pass Culture, ainsi que l'application Adage.

Des inégalités persistantes

À première vue, la politique d'éducation artistique et culturelle semble profiter à un nombre de plus en plus important d'élèves : 57 % des élèves ont bénéficié d’au moins une action à ce titre en 2023-2024 contre seulement 42 % en 2022-2023, note la Cour des Comptes. La part collective du Pass Culture, pour sa part, aurait permis de financer des actions touchant 72 % des élèves en 2023-2024.

Néanmoins, ce chiffre est quelque peu trompeur, puisqu'il prend en considération, de manière indifférenciée, toutes les actions relevant de cette politique d'EAC. Ainsi, une sortie au musée sera-t-elle placée sur le même niveau qu'un programme de rencontres avec des artistes se déroulant sur plusieurs semaines.

Ainsi, les statistiques tendent à dissimuler d'importantes inégalités, qui plus est persistantes, entre les territoires. D'une part, l'offre culturelle sera plus conséquente en milieu urbain qu'en milieu rural ou péri-urbain. D'autre part, l'implication et l'investissement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) changent singulièrement la donne.

À LIRE - Coupes budgétaires : dans les régions, la culture mise au régime

Aussi l'État est-il invité à simplifier et améliorer les collaborations avec les différents acteurs, pour offrir plus de lisibilité aux établissements scolaires. La question du transport des élèves « dont le coût est croissant, est identifiée par la plupart des acteurs comme un obstacle important », qui « reste à régler, dans le cadre d’un dialogue à relancer avec les collectivités ».

L'EAC ne parvient pas, par ailleurs, à dépasser les inégalités socio-économiques : « [L]es élèves les moins favorisés bénéficient moins de l’éducation artistique et culturelle que ceux qui sont issus de milieux plus aisés », établit la Cour des Comptes. « [À] l’entrée au lycée, on observe un décrochage de 15 points entre les voies générale et technologique (79 %), et la voie professionnelle (64 %), où se concentrent les élèves défavorisés (55 % des élèves y sont défavorisés contre 29 % en voie générale et technologique) », poursuit-elle.

Une organisation défaillante

Derrière ces inégalités d'accès, selon la Cour, se trouvent principalement des problématiques liées à l'organisation de la politique d'éducation artistique et culturelle, et pas forcément un manque de moyens. Ainsi, écoles, collèges et lycées ne sont pas engagés de la même manière dans l'application effective de l'éducation artistique et culturelle, puisque cette dernière repose essentiellement sur l'engagement des enseignants et professeurs.

Ceux-ci, souvent peu formés sur le sujet, s'impliqueront surtout en fonction de leur culture personnelle — et à la mesure de leur disponibilité, pourrait-on ajouter.

Ici aussi, la collaboration entre l'État et les collectivités pèche. Symboliquement, relevons que le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle, instance nationale de concertation censée associer tous les acteurs de cette politique commune, ne s'est pas réuni depuis... décembre 2021. Les collectivités territoriales ne font pas non plus toujours preuve d'une implication sans failles, par manque de personnel, de budget ou de volonté politique, tout simplement.

La Cour des Comptes, qui s'est déjà intéressée au Pass Culture par le passé, évalue plus spécifiquement la part collective du dispositif. Elle remarque que les fonds alloués ont « donné lieu au développement d’une offre pléthorique, répondant à une logique de guichet ; certains acteurs se sont d’ailleurs créés à cette occasion ».

Face aux quelque 12.000 acteurs présents dans l'application, la Cour des Comptes recommande un resserrement des « dispositifs offerts dans le cadre scolaire », ainsi qu'un contrôle de la qualité et de l'effectivité des missions assurées. Même si la volonté d'intégrer largement les structures artistiques et culturelles à l'EAC est louable, « [l]e soutien aux artistes relève d’une autre politique », estime l'institution.

À LIRE - Restrictions budgétaires : quels financements pour les associations ?

Ainsi, parmi ses recommandations, la Cour préconise de « sécuriser réglementairement la procédure de référencement dans le cadre de la part collective du pass Culture et la resserrer autour de dispositifs nationaux ou territoriaux incluant une procédure d’évaluation périodique obligatoire », dès cette année 2025.

Le rapport complet est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : illustration, cristian, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com