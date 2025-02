La bibliothèque de la Sorbonne victime de l'austérité budgétaire

« Nous sommes donc contraints de réduire la plupart de nos activités et services (conservation, achats de monographies, abonnements de périodiques...) », partage la BIS dans un message. Avec un premier effet immédiat : « À partir de ce lundi 17 février, le service du Prêt entre bibliothèques (PEB), fournisseur et demandeur, est suspendu pour une durée indéterminée. Seules les demandes déjà en cours seront traitées. »

« Des répercussions sur les collections »

Le conseil d'administration de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne avait adopté un budget initial pour la BIS le 6 décembre dernier, qui n'a pas été validé par le recteur de région académique, également chancelier des universités, Bernard Beignier, rendant ainsi ce budget non exécutoire.

Un budget révisé a été présenté lors de la réunion du conseil d'administration du 16 janvier, qui proposait une réduction de 23 % par rapport à la demande initiale, qui elle-même représentait déjà une diminution d'environ 5 % par rapport au budget de l'année 2024. Il n'a, là encore, pas été approuvé lors de cette session.

Depuis le 31 janvier, l'université dispose d'un budget exécutoire pour 2025, fixé par le rectorat après que le conseil d'administration a rejeté une nouvelle proposition de budget le 16 janvier. Ce budget comprend finalement des réductions de 13,36 millions € par rapport à ce que le conseil avait initialement approuvé le 6 décembre 2024.

Avant le vote du budget français pour l'année 2025, la BIS était dans l'obligation de n'exécuter que les dépenses strictement requises pour assurer la continuité de son activité : de fait, la biblitothèque ne disposait que de 445.000 € pour couvrir les besoins des deux premiers mois de l’année 2025, « alors qu'au 15 février 2024, nous avions déjà engagé plus de 780.000 €, notamment pour les abonnements », explique-t-elle.

D'importantes coupes

Avant l'annonce de cette diminution finale de 40 % de son budget, l’équipe de direction de la bibliothèque annonçait déjà travailler à définir des priorités et à identifier les postes de dépenses qui seront supprimés.

Elle détaillait : « Une fois retranchées les dépenses obligatoires (locations au Centre Technique du Livre de l'Enseignement Supérieur (CTLes), charges liées à l’implantation en Sorbonne, dépenses fléchées liées à des subventions), nous devrons, comme bien d’autres bibliothèques universitaires actuellement, faire porter ces coupes sur l’achat, la conservation ou la communication (PEB, accès aux collections distantes conservées au CTLes) des collections courantes des deux sites de la BIS (Sorbonne et bibliothèque de géographie), les dépenses patrimoniales, la valorisation (numérisation), le catalogage, et les actions culturelles, pour ne citer que les principaux. »

Et de conclure : « L’étendue des coupes à effectuer est telle qu’elles affecteront nos services aux usagers et auront des répercussions sur les collections. »

Face à une baisse quasi du double de ce qui était redouté, la direction confie : « Compte tenu de la richesse des collections de la BIS et du nombre de demandes comptabilisées en 2024, nous sommes bien conscients des conséquences de l'arrêt de ce service sur nos usagers et vous remercions pour votre compréhension quant à la décision difficile que nous avons dû prendre. »

Sollicitée par ActuaLitté pour commenter les répercussions de la réduction significative de son budget, la Bibliothèque de la Sorbonne n'a pas répondu à nos demandes d'information. Les chiffres précis du budget de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, et sa répartition, n'ont pas été révélés. Cette dernière n'a également pas répondu à nos sollicitations.

« Plus de sous, bloquons tout ! »

Le 2 février dernier, Nathalie Drach-Temam, présidente de Sorbonne Université, partageait sa « profonde inquiétude face aux sévères restrictions budgétaires qui frappent depuis plusieurs années l’enseignement supérieur et la recherche ». Et de développer : « Sans remettre en cause l’intérêt de ces mesures pour notre communauté, l’université ne peut accepter que l'État se défausse sur elle des conséquences financières de ses politiques. En effet, ces mesures budgétaires n’étant jamais compensées, elles entravent année après année notre capacité à mener à bien nos missions de service public et nous empêchent de continuer à jouer notre rôle fondamental d’ascenseur social. »

Et de lancer « un appel solennel aux pouvoirs publics afin qu'ils nous donnent les moyens indispensables à l'accomplissement de nos missions de recherche et de formation. Ne laissons pas compromettre l’avenir de nos universités et à travers elles, celui de la jeunesse. » Un souhait qui n'a pas été entendu, bien au contraire... Le budget alloué aux universités a finalement été réduit d'un milliard d'euros par rapport à l'année 2024, pour une enveloppe totale de 31,3 milliards €.

En réaction, le 11 février, des manifestations ont éclaté sur plusieurs campus universitaires, sous le slogan « Plus de sous, bloquons tout ! ». À l'initiative de L’Union étudiante et de l’UNEF, des centaines d’étudiants se sont rassemblés lors d’assemblées générales dans plusieurs villes comme Nantes, Rennes, Angers, Tours, Paris, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Nancy, Reims, et Lille. Une intersyndicale incluant la FSU, la CGT, SUD, et l’UNSA a aussi appelé à « amplifier la mobilisation étudiante », réunissant environ 500 personnes place du Panthéon à Paris.

Alors que 60 universités sur 75 ont adopté un budget en déficit, pour la rentrée 2025, plus de 30.000 places en licence et master ont déjà été supprimées, et des bibliothèques universitaires, voire des sites entiers, sont menacés de fermeture, alerte L’Union étudiante dans un communiqué relayé par Le Monde.

La BIS est spécialisée en sciences humaines et sociales, avec des domaines d'excellence en histoire médiévale et moderne, géographie, philosophie, antiquité classique, et littérature.

Le fonds patrimonial inclut des manuscrits, estampes, et imprimés anciens, avec des pièces notables provenant des fonds Victor-Cousin et Richelieu. Elle participe par ailleurs à des réseaux documentaires via le dispositif CollEx-Persée et organise des expositions mettant en valeur ses collections. NuBIS, sa bibliothèque en ligne, offre un libre accès à ses collections numérisées.

