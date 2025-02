Le Pass Culture gelé : appel à l'action des auteurs et enseignants

Depuis quelques jours, les auteurs et les enseignants subissent de plein fouet le gel du Pass Culture. La manière brutale et inappropriée avec laquelle le ministère de l'Éducation nationale a informé les protagonistes témoigne, une nouvelle fois, de la maltraitance dont font l'objet les artistes-auteurs et autrices.

En moins de 24 heures, la plateforme Adage était totalement saturée. Le plafond des dépenses était atteint et les réservations suspendues. Que dire de cette méthode irrespectueuse des artistes, des établissements scolaires et des élèves ? Cette décision, brutale et révoltante, intervient dans un contexte d’instabilité politique. La culture n’est pas épargnée.

Face à cette maltraitance généralisée, la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse lance une mobilsation des auteurs et des enseignants. L'objectif est de montrer aux pouvoirs publics les impacts concrets de ce gel.

Comment participer à la campagne ?

Vous êtes autrice et auteur et vous êtes concerné·e :

Postez votre image avec ce texte et le #impassCulture :

Le gel du pass Culture me fait perdre xxx € ou xxx % de revenus, #impassCulture ! Quelles solutions proposez-vous ? @education_gouv

Deux possibilités pour obtenir l’image :

1 - Utilisez l'une des images ci-dessous en la téléchargeant et en y intégrant le montant en euros de la perte des revenus prévus ou le pourcentage de la perte annoncée, puis publiez-la sur vos réseaux avec le texte ci-dessus.

2 - Envoyez le montant en euros de la perte des revenus prévus ou le pourcentage de la perte annoncée à ecrire@la-charte.fr. Nous réalisons pour vous l'image et vous la renvoyons.

Vous êtes enseignant·e et vous êtes concerné·e :

Utilisez l'image ci-dessous en la téléchargeant et en y intégrant le nombre de rencontres annulées et le nombre d'élèves touché·es. Publiez-la sur vos réseaux avec le texte que nous vous proposons : Le gel du pass Culture fait perdre à mon établissement : xxx rencontres et xxx enfants sont touché·es #impassCulture @education_gouv

Vous n'êtes pas directement concerné·e mais vous souhaitez soutenir la mobilisation :

Vous pouvez publier l'image suivante à l'aide du texte : Je suis solidaire des artistes-auteurs et autrices concerné·es par le gel du pass Culture. #impassCulture

L'objectif de cette mobilisation est de montrer les conséquences économiques et humaines de ce gel. Il faut que les pouvoirs publics comprennent que le quotidien des artistes-auteurs et autrices en sera fragilisé. Ensemble, témoignons des dangers d'une politique en défaveur de la jeunesse, de la Culture et de ses acteurs.

