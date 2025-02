Louis de Funès et Lino Ventura : ce film Astérix qui ne vit pas le jour

Ce projet avorté reste néanmoins une anecdote fascinante dans l’histoire du cinéma français, illustrant les ambitions de Louis de Funès et l’intérêt porté à l’univers d’Astérix dès les premières heures de sa création.

Un peu de contexte...

Louis de Funès, alors au sommet de sa carrière grâce à des succès tels que Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) et Fantômas (1964), souhaitait incarner Astérix, personnage créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Son énergie débordante et son talent comique semblaient correspondre parfaitement au petit guerrier gaulois.

Lino Ventura, acteur d’origine italienne naturalisé français, reconnu pour ses rôles de durs à cuire dans des films policiers, était pressenti pour interpréter Obélix, le fidèle compagnon d’Astérix. Sa carrure imposante et son charisme naturel auraient apporté une dimension authentique au personnage.

Enfin, on aurait retrouvé Jean Gabin, monument du cinéma français, était envisagé pour le rôle de Jules César. Sa prestance et son expérience auraient conféré au personnage une autorité incontestable.

Malgré l’enthousiasme suscité par ce casting de rêve, le projet n’a pas abouti. Les raisons précises de cet échec restent floues : il est possible que des contraintes de production, des divergences artistiques ou des problèmes d’agenda des acteurs aient contribué à l’abandon de cette adaptation cinématographique.

Impossible n'est pas Gaulois ?

Et c’est comme cela qu’un jeune réalisateur, Lucas Stoll, fan de cinéma, s’est lancé dans l’aventure : « Grâce à l’intelligence artificielle, j’ai décidé de créer un mini court-métrage d’une minute, simulant ce qu’aurait pu être ce film », explique-t-il. « L’idée étant de découvrir ensemble les possibilités qu’offrent les différentes IA à l’heure actuelle. »

En découle, pour l’avant-goût, une bande-annonce réunissant ce que le 7e Art comptait de monstres sacrés à l’époque – Alain Delon, Coluche, Brigitte Bardot... Un casting hors normes, mais après tout pourquoi pas ?

On retrouvera toute la démarche de Lucas Stoll, ainsi que les éléments qui ont permis à la concrétisation de cette petite expérience, pas si éloignée que cela de la créature du Dr Frankenstein...

Entre Chat GPT, Grok 2, Kling AI, ou encore Adobe Premiere Pro, Artilist et Brev AI, le vidéaste s’est lancé un défi global, qu’il développe au fil de ces quelques 20 minutes de présentation : scénario et découpage technique, génération des images et animation, montage et voix… sans oublier la musique.

On retrouvera même un court-métrage, intitulé La Potion de la raison, ci-dessous, pour savourer un peu plus le travail.

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com